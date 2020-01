D

ie Form eines Mittelklasse-Coupés, kombiniert mit der Power eines Supersportwagens: Das ist das C 63 AMG Coupé von Mercedes in der exklusiven "Black Series"-Edition. Schon auf den ersten Blick wird klar, dass dieser Benz voll auf Angriff getrimmt ist. Breit, aggressiv und mächtig präsentiert sich die stärkste und schnellste C-Klasse, die es je gab. Große Lufteinlässe, Spoiler und die sogenannten Flics prägen die Front des Power-Coupés, dessen 6,3 Liter großer V8-Saugmotor satte 517 PS leistet und den 1,6 Tonnen schweren C 63 in 4,2 Sekunden auf Tempo 100 wuchtet. Erst bei 300 km/h riegelt die Elektronik ab – bis dahin erlebt der Fahrer eine Dynamik, die selbst in einem AMG selten zu spüren ist. Jetzt steht eines der begehrten und extrem seltenen Fahrzeuge zum Verkauf! Bei Heycar wird derzeit ein Mercedes C 63 AMG Black Series angeboten – und mit nur 600 km auf dem Tacho ist dieses Auto fast fabrikneu!