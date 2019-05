D

ie Silhouette eines Mittelklasse-Coupés, kombiniert mit der Power eines Supersportwagens – das ist das C 63 AMG Coupé von Mercedes in der exklusiven "Black Series"-Edition. Ein Traum für AMG-Liebhaber und eines der vielleicht begehrtesten Mercedes-Modelle überhaupt. Ein ganz besonderes Exemplar dieser legendären Fahrzeugreihe steht aktuell (Stand 28. Mai 2019) bei "Weekend Heroes" zum Verkauf : Der deutsche Luxus-Autohändler bietet eine diamantweiße C 63 Black Series aus dem Jahr 2012 an, mit der übersichtlichen Laufleistung von nur 2000 Kilometern. Weiteres Highlight: Neben dem kaum gefahrenen Zustand ist das Auto mit dem optionalen Track Package ausgestattet, also mit Schalensitzen und Überrollbügel. Auch beim Aerodynamik-Paket (beinhaltet Carbon-Spoiler und sogenannte Flics an der Frontschürze) setzte der bisherige Besitzer sein Häkchen – perfekt für alle, die die stärkste C-Klasse auch auf der Rennstrecke einsetzen wollen. Die tiefschwarzen und 19 Zoll großen AMG-Speichenräder runden den edel-sportlichen Look ab.