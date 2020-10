D er Die Wertstabilität ist bei allen Generationen enorm, was vielleicht auch daran liegt, dass die meisten Besitzer ihren C 63 nicht wieder hergeben wollen. Zudem ist der Unterhalt des Power-Benz nichts für Pfennigfuchser, der Verbrauch liegt in der Regel bei weit mehr als zehn Liter, die Unterhaltskosten sind hoch. Der Beliebtheit des prestigeträchtigen Auf Ebay wird derzeit ein T-Modell der aktuellen Generation versteigert. Das Höchstgebot lag knapp drei Tage vor Auktionsschluss bei 26.050 Euro. er Mercedes C 63 AMG ist vieles – stark, schnell, laut und als T-Modell sogar richtig alltagstauglich. Eins ist die Top-C-Klasse aber nie: günstig.Der Beliebtheit des prestigeträchtigen AMG tut das keinen Abbruch – der C 63 ist längst nicht nur Auto, sondern ein Statussymbol. Gepflegte Gebrauchtwagen sind dementsprechend begehrt und gesucht, aber eben auch richtig teuer – so sind Exemplare der W-205-Reihe im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt erst ab rund 40.000 Euro zu haben. Jetzt gibt es allerdings die Möglichkeit, einen fünf Jahre alten Mercedes C 63 AMG richtig günstig zu schießen.

Potenzielles Schnäppchen mit potenziellem Haken

Die schwarzen AMG-Applikationen lassen die weiße Luxus-C-Klasse extrem bullig und aggressiv wirken. ©eBay/ciha8659 Und sollte der AMG-Kombi final nicht mehr als 30.000 Euro kosten, könnte man schon von einem Schnäppchen sprechen. Dabei liegt die Betonung auf "könnte", denn der laut Inserat am 15. November 2015 erstmals zugelassene C 63 hat schon einige Kilometer hinter sich. Satte 205.000 Kilometer hat der V8-Bolide auf der Uhr, das sind rund 40.000 Kilometer pro Jahr (!). Hier kann man also buchstäblich von einem Alltagsauto sprechen. Das dürfte die Kauf-Euphorie bei vielen deutlich schmälern. Auch wenn der Wagen über ein lückenloses Scheckheft sowie aktuellen Tatsächlich macht der weiße C 63 mit den schwarzen Design-Elementen (Night Paket) und seinen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen optisch einen Top-Eindruck, wirkt sowohl außen als auch innen sehr gepflegt. Den Angaben nach laufen "Motor und Getriebe einwandfrei", es wird einzig darauf hingewiesen, dass die elektrische Heckklappe neu angelernt werden muss. Frühe Black Friday-Deals Goodyear 75522 Drehmomentschlüssel Preis: 74,99 Euro Angebotspreis*: 40,45 Euro TomTom GO 6200 Preis: 379,00 Euro Angebotspreis*: 239,00 Euro Mannesmann Steckschlüssel- und Bitsatz Preis: 39,95 Euro Angebotspreis*: 19,73 Euro Need for Speed Heat (PS4) Preis: 29,09 Euro Angebotspreis*: 27,99 Euro *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder Es ist damit zu rechnen, dass der Preis bis zum Ende der Auktion noch steigen wird, trotzdem dürfte der Verkaufswert schließlich unter dem Marktniveau liegen.Dabei liegt die Betonung auf "könnte", denn der laut Inserat am 15. November 2015 erstmals zugelassene C 63 hat schon einige Kilometer hinter sich. Satte 205.000 Kilometer hat der V8-Bolide auf der Uhr, das sind rund 40.000 Kilometer pro Jahr (!). Hier kann man also buchstäblich von einem Alltagsauto sprechen. Das dürfte die Kauf-Euphorie bei vielen deutlich schmälern. Auch wenn der Wagen über ein lückenloses Scheckheft sowie aktuellen TÜV verfügt und sich laut Angaben des Verkäufers in einem "hervorragenden Zustand" befindet.Den Angaben nach laufen "Motor und Getriebe einwandfrei", es wird einzig darauf hingewiesen, dass die elektrische Heckklappe neu angelernt werden muss.

C63 ist ein Traumauto mit Platz, Komfort und V8-Biturbo