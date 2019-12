Mercedes C 63 AMG T-Modell: Gebrauchtwagen-Test

W

as für ein fieser Verführer die C-Klasse in der AMG-Version doch ist. Nach wenigen Kilometern hinterm Steuer reimt man sich ganz krumme Geschichten zusammen: Alltagstauglich, solide und verdammt wertstabil – vernünftiger geht's doch kaum. Beim Blick aufs Kostenkapitel kommt man dafür schnell wieder zur Besinnung. Trotzdem kann man den Reizen des AMG nur schwer widerstehen. Von außen fast noch unscheinbar, wird die Sache hinterm Steuer zum Spektakel. Schon der Anblick der stark gewölbten Motorhaube sorgt für erwartungsvolle Vorfreude, die der V8 noch locker übertrifft. Allein das Ansprechverhalten des 6.2ers: Bei jeder noch so kleinen Bewegung der Zehen im rechten Schuh huschen die Drosselklappen beiseite, und das T-Modell schiebt umgehend stimmgewaltig an – in wirklich jedem Drehzahlbereich! Fast schon verwunderlich: Das Riesenaggregat schränkt die Fahrbarkeit kaum ein. Der C 63 wirkt stimmig und nicht überzüchtet. Wer auf Quersperre und 30 weitere PS verzichten kann, sollte sich gegen das Performance Package entscheiden. Denn die 487 PS starke Version hat ein viel härteres Fahrwerk, das alle Unebenheiten ziemlich verbissen durchstempelt. Der Standard-C 63 bleibt da bekömmlicher.