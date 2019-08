Mercedes C-Klasse: Gebrauchtwagen der Woche

Der Stern auf der Motorhaube ist nicht gänzlich weg. Gegen Aufpreis ist dies möglich, serienmäßig ist der Stern aber im Kühlergrill eingelassen.

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mercedes C-Klasse

“Das Beste kennt keine Alternative“ – mit diesem Slogan präsentierte Mercedes 2014 die vierte Generation ihrer Mittelklasse. Der Hersteller beansprucht damit ganz unmissverständlich die Pole-Position für seine volumenstärkste Baureihe. Mit hohen Standards sowie technologischen Innovationen sollte weltweit die Marktführerschaft erobert werden. Wie erwartet wurde die C-Klasse (intern W 205 ) ein Erfolg. Und selbst als Gebrauchtwagen kann die Premium-Mittelklasse einen Sieg verbuchen.Mit dem W 205 führte Mercedes viele Neuerungen ein, auf die regulär größere Baureihen zurückgreifen. Dazu zählt die. Diese Fahrwerkstechnik bescherte der C-Klasse eine aufwendige Vierlenker-Vorderachse, serienmäßig ein Agility-Control-Fahrwerk und erstmals Luftfederung. Die Luftfederung samt adaptiver Dämpfung, ein echtes Novum in der Mittelklasse, sorgt für guten Federungskomfort. Der Schwerpunkt liegt zwar auf dem Komfort, aber auch fahrdynamisch gibt sich der W 205 keine Blöße. Die Lenkung arbeitet geschmeidig und präzise. Assistenzsysteme gibt es in Hülle und Fülle, neu in der C-Klasse ist der aus E- und S-Klasse bekannte Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenkassistent und Stop & Go-Pilot, der ein autonomes Staufolgefahren bis zu einem Tempo von 60 km/h ermöglicht. Zu diesem Paket zählt auch der aktive Spurhalte-Assistent. Ebenfalls neu: Serienmäßig ist der Mercedes-Stern nun in den Kühlergrill eingelassen. Wer den Stern auf der Motorhaube will, zahlt Aufpreis.