I

llegales Autorennen in Hamburg? Im Stadtteil Ottensen lieferten sich ein 65-Jähriger in einer Mercedes C-Klasse und ein 28-jähriger Peugeot-Fahrer offenbar ein Beschleunigungsduell. Laut Polizeibericht gaben sie nach dem Halt an einer roten Ampel Vollgas und rasten mit stark überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander her. Kurz vor einer Fahrbahnverengung konnte sich der Peugeot knapp vor dem Mercedes einfädeln, bevor der Fahrer der C-Klasse seinerseits zum Überholen ansetzte. Allerdings schnitt er den Peugeot beim Wiedereinscheren, sodass es zur Kollosion beider Fahrzeuge kam. Dadurch drehte sich der Mercedes auf der Fahrbahn und stieß mit einem am Straßenrand geparkten Auto zusammen.