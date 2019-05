Eine 83-jährige Mercedes-Fahrerin wollte in eine Parklücke fahren, landete stattdessen in einem Geschäft. Nicht der erste derartige Unfall in dieser Straße!

FAHRERIN (83) WOLLTE EINPARKEN

Mercedes kracht in der Waitzstraße in Othmarschen in ein Mode-Geschäft! Die @FeuerwehrHH ist mit einem Großaufgebot am Einsatzort! https://t.co/IHcY6HEUA0 #polizei #feuerwehr @jounger @BILD_Blaulicht pic.twitter.com/8x9mXNt30L — Marco Zitzow (@MarcoZitzow) 20. Mai 2019 (dpa/jr) Es ist bereits der zweite kuriose Crash in der Hamburger Waitzstraße binnen zwei Monaten: Eine 83-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr im Stadtteil Groß Flottbek mit ihrem Auto ins Schaufenster eines Modegeschäfts! Die Seniorin habe am Vormittag des 20. Mai 2019 wohl eigentlich vorwärts in eine Parklücke einparken wollen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Zeuge habe beobachtet, wie die silberne C-Klasse (Baureihe W 203) stattdessen "ohne sichtbares Bremsmanöver" einfach über den angrenzenden Bürgersteig weiterfuhr, einen Poller umriss und schließlich durch eine Glasscheibe in das Geschäft krachte. Erst im Laden kam die Limousine zum Stehen. Warum die Fahrerin nicht rechtzeitig abbremste, war zunächst unklar. Möglicherweise handelte es sich um einen Automatik-Wagen. Feuerwehrleute befreiten die betagte Frau aus ihrem Auto. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sie soll sich nun auf freiwilliger Basis einem Verkehrstauglichkeitstest unterziehen. Eine Kundin im Laden erlitt bei dem Vorfall einen Schock.

Senioren-Unfälle häufen sich

Schon vor zwei Monaten war eine 81-Jährige nach Hamburger Medienberichten ebenfalls in der Waitzstraße mit ihrem Auto in einen Friseursalon gekracht. Ende April kam es in Poppenbüttel zu einem ähnlichen Vorfall: Ein 85 Jahre alter Mann wollte vorwärts aus einer Parklücke herausfahren und war dabei übers Parkdeck hinaus mitten ins Alstertal-Einkaufszentrum geschossen. Der Mann habe in der Zwischenzeit einen polizeilichen Verkehrstauglichkeitstest bestanden, sagte eine Sprecherin.