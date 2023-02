In diese natürliche Unfall-Falle kann jeder tappen. Tiefstehende Sonne kann unter Umständen zu erheblicher Sichtbeeinträchtigung am Steuer führen. Genau das ist jetzt offenbar einem Autofahrer auf der K15 bei Koslar, rund sieben Kilometer westlich von Jülich in Nordrhein-Westfalen, zum Verhängnis geworden.