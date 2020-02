Mercedes Citan, VW Caddy, Ford Tourneo Connect: Gebrauchtwagen

K ompakte Hochdachkombis bieten viel Platz auf einer überschaubar großen Grundfläche. Kind und Kegel passen genauso rein wie Werkzeug oder das Lieblingssportgerät fürs Wochenende. Mercedes Citan, VW Caddy und Ford Tourneo Connect gehören zu dieser Kategorie. AUTO BILD fasst ihre Stärken und Schwächen zusammen – und zeigt drei interessante ompaktebieten viel Platz auf einer überschaubar großen Grundfläche.undpassen genauso rein wieoder dasfürs Wochenende.undgehören zu dieser Kategorie.fasst ihre Stärken und Schwächen zusammen – und zeigt drei interessante Gebrauchtwagen

Mercedes Citan : Französischer Malocher mit Daimler-Make-up

Praktisch, aber nicht premium: Der Mercedes Citan ist mehr Renault Kangoo als Daimler. Mercedes Citan ist kaum einer in dieser Fahrzeugklasse. Platz bietet er in Hülle und Fülle. Auf den Vordersitzen kommen auch Großgewachsene zurecht, beim Einstieg nach hinten helfen die cleveren Schiebetüren. 506 Kilo dürfen maximal zugeladen werden, 685 bis 3000 Liter Gepäck kann der Citan , der auf dem Renault Kangoo basiert, je nach Radstand mitnehmen. Sympathisch sind seine gemütlich-komfortable Abstimmung und die sprichwörtlich schwäbische Sparsamkeit der Dieselmotoren. Nach dem Gefühl, einen Mercedes zu fahren, suchen potenzielle Interessenten dagegen vergebens. Mercedes-Sterne und runde Luftauströmer bemühen sich zwar um den Daimler-Eindruck. Doch das viele Hartplastik an Bord und die Neigung zum Knirschen und Klappern, die sich nach ein paar Tausend Kilometern einstellt, halten erfolgreich dagegen. Mercedes geht anders. Dynamisch bewegen lässt sich der Citan nicht. Er schiebt stark untersteuernd durch die Kurven und zeigt sich windanfällig. Vom Zwillingsbruder Kangoo weiß der TÜV, dass Federn und Dämpfung vor dem Kauf unter die Lupe genommen werden sollten. Zudem verschleißen die Bremsen schnell. Der in Weißenburg (Bayern) angebotene Citan 108 CDI hat laut 73.168 Kilometer auf der Uhr und soll 8990 Euro kosten. Zum Inserat Mercedes Citan 108 CDI Praktischer als derist kaum einer in dieser Fahrzeugklasse.bietet er in Hülle und Fülle. Auf denkommen auch Großgewachsene zurecht, beimhelfen die cleveren Schiebetüren.dürfen maximal zugeladen werden,bisGepäck kann der, der auf dembasiert, je nach Radstand mitnehmen. Sympathisch sind seine gemütlich-komfortableund die sprichwörtlich schwäbischeder Dieselmotoren. Nach dem Gefühl, einenzu fahren, suchen potenzielle Interessenten dagegen vergebens. Mercedes-Sterne und runde Luftauströmer bemühen sich zwar um den Daimler-Eindruck. Doch das viele Hartplastik an Bord und die Neigung zumund, die sich nach ein paar Tausend Kilometern einstellt, halten erfolgreich dagegen.geht anders.bewegen lässt sich dernicht. Er schiebt stark untersteuernd durch die Kurven und zeigt sich windanfällig. Vom Zwillingsbruderweiß der, dassundvor dem Kauf unter die Lupe genommen werden sollten. Zudem verschleißen die Bremsen schnell. Der in Weißenburg (Bayern) angebotenehat laut Anzeige eine Lkw-Zulassung, zwei Vorbesitzer,auf der Uhr und sollkosten.

VW Caddy : Dieser Transporter könnte eine bessere Wartung vertragen

Der inserierte Caddy macht auf den ersten Blick einen sehr gepflegten Eindruck. Sein Diesel schafft Euro 6. TÜV-Report 2019 erklärt sich das mittelmäßige Abschneiden des VW Caddy bei der HU damit, dass solche Transporter schlecht gepflegt werden. Bei Bremsscheiben und Federn ist die Mängelquote auffällig hoch, dazu kommen Probleme mit den Rückleuchten. Mitunter verschleißen die Laufrollen der Schiebetüren, in manchen Fällen werden die Schiebefenster undicht oder Clips der Seilzugschaltung brechen ab. Das ist zu verkraften und meist relativ kostengünstig zu beheben. Wenn die Heckklappe rostet, beginnt dagegen der Ärger. Weil sie mehr Gewicht als im Golf bewegen müssen, geben manche Kupplung und manches Getriebe den Geist auf. Das kann teuer werden. Gleiches gilt für den Bremsdrucksensor. Geht der kaputt, muss ein neues ESP-Aggregat her, und dessen Austausch kostet 800 Euro. Das Raumgefühl dagegen stimmt. Der VW Caddy überzeugt mit viel Platz. Vom Boden bis zur Fensterkante passen 750 Liter Gepäck in den Kofferraum. Reicht das nicht aus, gibt es noch den 47 Zentimeter längeren Caddy Maxi . Inklusive dritter Sitzreihe war der Caddy zu seiner Zeit einer der günstigsten Siebensitzer am Markt. Pragmatiker freuen sich über die widerstandsfähigen Materialien im Caddy und seine seitlich angeschlagenen Hecktüren. Fahrdynamik-Fans sollten eher einen Bogen um dieses VW-Modell machen. Die Hinterräder hängen an einer Starrachse mit Blattfedern. Präzise fahren geht anders. In Hamburg steht ein VW Caddy 2.0 TDI Kombi mit 118.244 Kilometern, einem Vorbesitzer und fünf Sitzen zum Verkauf. Erfreulich: Der Caddy ist Jahrgang 2016 und schafft laut Euro-6-Norm. Damit ist er von kommenden 9990 Euro. Zum Inserat VW Caddy 2.0 TDI Kombi Dererklärt sich das mittelmäßige Abschneiden desbei der HU damit, dass solcheschlecht gepflegt werden. Beiundist die Mängelquote auffällig hoch, dazu kommen Probleme mit den. Mitunter verschleißen dieder Schiebetüren, in manchen Fällen werden dieundicht oder Clips derbrechen ab. Das ist zu verkraften und meist relativ kostengünstig zu beheben. Wenn dierostet, beginnt dagegen der Ärger. Weil sie mehr Gewicht als imbewegen müssen, geben mancheund manchesden Geist auf. Das kann teuer werden. Gleiches gilt für den. Geht der kaputt, muss ein neues ESP-Aggregat her, und dessen Austausch kostet 800 Euro. Dasdagegen stimmt. Derüberzeugt mit viel Platz. Vom Boden bis zur Fensterkante passenin den Kofferraum. Reicht das nicht aus, gibt es noch den 47 Zentimeter längeren. Inklusive dritter Sitzreihe war derzu seiner Zeit einer der günstigstenam Markt. Pragmatiker freuen sich über die widerstandsfähigen Materialien imund seine seitlich angeschlagenen Hecktüren. Fahrdynamik-Fans sollten eher einen Bogen um dieses VW-Modell machen. Die Hinterräder hängen an einermit. Präzise fahren geht anders. In Hamburg steht einmit, einem Vorbesitzer und fünf Sitzen zum Verkauf. Erfreulich: Derist Jahrgang 2016 und schafft laut Anzeige die. Damit ist er von kommenden Diesel-Fahrverboten ausgenommen. Preis:

Ford Tourneo Connect: Kölner mit schwachen Achsgelenken