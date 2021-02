Die lang gezogene Dachlinie und die fehlende B-Säule lassen den CL ungemein elegant wirken. ©TR-Exclusive Carstyling

Autoteile bei ebay Auspuffanlagen Bremssattel Scheinwerfer Filter Rückleuchten

Topmodell war einst der CL 65 AMG mit 612 PS starkem V12. TR Exclusive diente dagegen einfür den Umbau. Auffälligste Änderung sind die Felgen von Cor.Speed in 9 und 10.5 x 21 Zoll.Dank einemvon Cete Automotive sitzen die Alus extrem satt in den Radhäusern. Zusammen mit der matten, hellgrauen Folierung lassen diese wenigen Maßnahmen den CL um einiges wuchtiger erscheinen, ohne zu sehr auf den Putz zu hauen. Unter der Motorhaube sitzt einund 700 Nm Drehmoment. Die Fahrleistungen von 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und 250 km/h Spitze bleiben entsprechend bestehen. Um den Motor klangvoll in Szene zu setzen, installierte TR Exclusive einePreise verrät TR Exclusive auf Anfrage. Im AUTO BILD Gebrauchtwagenmarkt taucht der CL nicht mehr auf.