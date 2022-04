Die anfängliche Aufregung hat einem neuen Selbstverständnis Platz gemacht. Okay, schicke Kombis mit begrenztem Fokus auf den Nutzwert heißen heute Shooting Brake . Ein moderner Abkömmling dieser elitären Gattung ist der Mercedes CLA . Jetzt hat er Konkurrenz bekommen. Hyundais Edeltochter Genesis drängt mit dem neuen G70 in dieselbe Lücke. Höchste Zeit für ein paar Antworten: Wer ist der schönste und vor allem beste kompakte Edelkombi im ganzen Land?

Viergeteilte Rückleuchten, eine weit in die Seiten gezogene Heckscheibe und ein prägnanter Dachspoiler dominieren die Heckansicht des G70. Mit breiter C-Säule und ohne hinteres Seitenfenster geht er im Profil kaum als Kombi durch. Die Front sichert sich mit schmalen, übereinander angeordneten LED-Schlitzen viel Eigenständigkeit. Deutlich klassischer, wenn auch eher noch sportlicher, präsentiert sich der CLA. Gegenüber der klassischen A-Klasse ist der seit September 2019 verfügbare Kombi 27 Zentimeter länger.

Shooting Brakes mit eigenem Charakter



Das wird schon außen sichtbar durch eine lang gezogene, klassisch elegante Silhouette mit nach hinten stark abfallendem Dach und markentypischen, waagerechten Rückleuchten. An der dynamischen, weit heruntergezogenen Front unterscheidet er sich wiederum kaum von der normalen A-Klasse.

Die Frontschürze des CLA kann aufsetzen



Das gilt auch für die niedrige Frontschürze, die ihm zwar ein dynamisches Auftreten verleiht, im Alltag aber deutlich zu schnell mit jeder Art von Bordsteinen, Schwellen und Absätzen auf teuren Kuschelkurs geht. Auch innen ist die Verwandtschaft zum braven Kompaktableger offensichtlich. Kein Manko. Sitzposition, Verarbeitung und Bedienung gehen in Ordnung.

Fahrzeugdaten Modell Genesis G70 2.2 D Shooting Brake Mercedes CLA 220 d Shooting Brake Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung SCR-Kat/AdBlue-Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Preise Abzweigung Abzweigung Grundpreis *** Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) *** Abzweigung Vierzylinder, Turbo vorn längs 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 2199 cm³ 147 (200)/3800 440/1750 225 km/h Achtstufenautomatik Hinterradantrieb Scheiben/Scheiben v. 225/40 R 19, h. 255/35 R 19 Y Michelin Pilot Sport 4 S v. 8 x 19", h. 8,5 x 19" 180 g/km 6,8 l/100 km 60 l Diesel S/18 l 69 dB(A) 1500/750 kg 100 kg 465–1535 l 4685/1850–2085**/1400 mm 2835 mm 42.700 Euro 52.520 Euro Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1950 cm³ 140 (190)/3800 400/1600 237 km/h Achtgang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 225/45 R 18 W Michelin Pilot Sport 4 7,5 x 18" 139 g/km 5,3 l/100 km 51 l Diesel S/23,8 l 69 dB(A) 1600/750 kg 80 kg 495-1360 l 4688/1830–1999**/1442 mm 2729 mm 43.423 Euro 53.324 Euro



In Sachen Verarbeitung liegt der G70 vorne



Wer jedoch direkt in den Genesis umsteigt, merkt sofort den Unterschied. Und das muss ein Schlag für Mercedes sein. Der Genesis wirkt bis in den letzten Winkel detailverliebt und wertig konstruiert. Feine Materialien, ein mit hochwertigem Kunstleder bezogenes Armaturenbrett sowie aufwendig gesteppte Nappaledersitze lassen Oberklasseflair aufkommen. Der CLA wirkt im direkten Vergleich wie einer, der vor allem den großen Auftritt sucht, es hinter den Kulissen aber gerne etwas schleifen lässt.

Der Genesis bleibt absolut knisterfrei



Ein Eindruck, der sich auf der Komfortstrecke bestätigt, wo der Genesis durchwegs klapper- und knisterfrei auftritt, während sich der CLA immer wieder verschiedene Störgeräusche gönnt. Und dass trotz seines eher stoßigen Adaptivfahrwerks, das in Verbindung mit den 18-Zöllern immer mehr Unruhe verbreitet als die straffe, in Summe aber überlegene Abstimmung des konventionellen Mercedes-Pendants. Auch mit seinem klugen MBUX-Bediensystem mit aktiver Sprachsteuerung kann der Benz punkten und lässt das keineswegs schlechte System im Genesis ziemlich alt aussehen.

Mehr Platz gibt es im Mercedes



Seinen Siegeszug setzt der Deutsche in Reihe zwei fort. Obwohl kein Raumwunder, bietet er hier ausreichend Raum auch für längere Touren. Der Genesis outet sich als reiner 2+2-Sitzer. Während die Kopffreiheit noch in Ordnung geht, zwickt es sehr deutlich an Beinen und Füßen. Auch der durch die eingezogene Dachlinie schwierige Einstieg verlangt noch mehr Akrobatik als beim Benz. Familienfreunde sind sie aber ohnehin beide nicht.

Das liegt schon an den kleinen, schlecht zugänglichen Kofferräumen. Mit 495 zu 465 Litern geht der Mercedes bei stehender Bank knapp in Führung, wird nach dem Umklappen aber mit 1360 zu 1535 Litern vom G70 geschlagen.

Beim Verbrauch punktet der CLA



Verschiedene Charaktere beweisen die Diesel unter den Hauben. Der 2,2-Liter des Genesis leistet 200 PS. Im Zusammenspiel mit der Achtstufen-Wandlerautomatik ergibt das ein sehr harmonisches, wenn auch wenig dynamisches Duo, das eine hohe Gage verlangt. Acht Liter im Testverbrauch stehen gerade einmal 5,7 Litern beim CLA gegenüber. Dessen Zweiliter mit 190 PS tritt mit Frontantrieb deutlich hemdsärmeliger auf. Das siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe schaltet untenrum etwas ruppiger.

Messwerte Modell Genesis G70 2.2 D Shooting Brake Mercedes CLA 220 d Shooting Brake Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 2,7 s 7,9 s 13,3 s 21,2 s 4,5 s 6,0 s 1791/484 kg 51/49 % 11,7/11,7 m 505 mm 34,6 m 34,9 m 59 dB(A) 65 dB(A) 69 dB(A) 6,3 l/100 km 8,0 l/100 km (+18 %) 10,4 l/100 km 212 g/km 750 km 2,8 s 7,4 s 11,9 s 18,2 s 3,8 s 4,9 s 1603/537 kg 61/39 % 11,0/11,2 m 525 mm 34,4 m 33,7 m 59 dB(A) 65 dB(A) 68 dB(A) 4,7 l/100 km 5,7 l/100 km (+8 %) 7,3 l/100 km 152 g/km 880 km



Alles vorbei, wenn es auf die Autobahn geht und der Mercedes dem G70, der mit Windgeräuschen und einer indifferenten Lenkung zu kämpfen hat, leise und entschlossen davonfährt. Wie auch im ganzen Vergleich, wo den teuren Koreaner nicht mal das Kostenkapitel rettet. Doch günstig waren die klassischen Shooting Brakes früher auch nicht.