S chon mal vom Doch die Geschichte hinter dem P900 ist interessant und aktuell steht eines der beiden Fahrzeuge sogar zum Verkauf! chon mal vom Mercedes CLK DTM AMG P900 gehört? Nicht? Das macht nichts, denn vom orangen Monster-Benz wurde nur zwei Prototypen gebaut.

Schon der "normale" Mercedes CLK DTM AMG wurde nur in einer Kleinserie (100 Coupé und 80 Roadster) gebaut und von normal in Zusammenhang mit dem CLK DTM zu schreiben fühlt sich irgendwie falsch an. Schließlich wurde das Sondermodell im Jahr 2004 zur Feier einer von Mercedes dominierten DTM-Saison aufgelegt und beeindruckt mit seiner brutalen Optik und dem 582 PS starken V8-Kompressor noch heute!

Der Heckflügel wurde eins zu eins vom Rennwagen übernommen und ist deutlich brutaler als der des CLK DTM. ©autoleitner.nl beiden Prototypen stammen aus dem Jahr 2005 und sind noch mal auffälliger und radikaler als der CLK DTM, der bereits aussieht, als habe das Team von HWA lediglich kurz die Sponsoren-Aufkleber des DTM-Rennwagen abgezogen. Und das liegt nur bedingt an der Lackierung in knallorange. Auf dem Heck des P900 thront der originale, zweieteilige Heckflügel des DTM-Rennwagen, der sogar die Mega-Theke eines Doch gegen den P900 wirkt sogar der CLK DTM AMG normal. Dieund sind noch mal auffälliger und radikaler als der CLK DTM, der bereits aussieht, als habe das Team von HWA lediglich kurz die Sponsoren-Aufkleber des DTM-Rennwagen abgezogen. Und das liegt nur bedingt an der Lackierung in knallorange. Auf dem Heck des P900 thront der, der sogar die Mega-Theke eines Mercedes 190 Evo II in den Schatten stellt. Zudem trägt der P900 vier Endrohre, während der CLK DTM seine Abgase durch zwei ovale Auspuffrohre ins Freie bläst.

Außenspiegel vom DTM-Rennwagen

Kunststoff-Seitenscheiben und die winzigen Außenspiegel auf, die ebenfalls eins zu eins vom CLK DTM In der Seitenansicht fällt als Erstes die unübersehbare "AMG-Folierung" auf. Ist ja klar, dass ein offizielles Demo- und Testfahrzeug für maximale Aufmerksamkeit sorgen soll. Das dürfte mit dem P900 zweifelsfrei geglückt sein. Bei genauem Hinschauen fallen dieund dieauf, die ebenfalls eins zu eins vom CLK DTM Rennwagen aus der Saison 2003 übernommen wurden. Hinzu kommen Radhausentlüftungen, sogenannte Louvres, in den vorderen Kotflügeln, sowie zusätzliche Flics an der Frontschürze und ein größerer Frontsplitter. Im Vergleich zum serienmäßigen CLK DTM hat der P900 einen schwarzen Kühlergrill ohne jeglichen Chrom und scheint lediglich mit Halogen-Scheinwerfern ausgestattet zu sein.

Radikaler Innenraum mit Vollkäfig

Vollkäfig, Notausschalter, digitales Kombiinstrument und mehr: Rennwagen-Flair im Cockpit des P900. ©autoleitner.nl Vollkäfig, einen Notausschalter, sowie ein digitales Kombiinstrument aus dem Motorsport verbaut. Typisch Rennwagen sind die unverkleidete Lenksäule, die auf das Allernötigste reduzierte Mittelkonsole und das fast schon eckige Wildlederlenkrad, das im P900 zusätzlich mit Schaltblitzen versehen ist. Auch der Innenraum ist noch radikaler als der des CLK DTM. Die Schalensitze sind zwar gleich, doch sind sie im P900 statt mit Leder mit schwer entflammbarem Perlonvelour bezogen. Zudem haben die beiden Prototypen einenaus dem Motorsport verbaut. Typisch Rennwagen sind die unverkleidete Lenksäule, die auf das Allernötigste reduzierte Mittelkonsole und das fast schon eckige Wildlederlenkrad, das im P900 zusätzlich mit Schaltblitzen versehen ist.

P900 mit legendärem 6,2-Liter-V8-Sauger

Kein V8-Kompressor! Stattdessen der heute legendäre 6,2-Liter-V8-Sauger (M 156). ©autoleitner.nl größte Unterschied verbirgt sich unter der Haube. Die vier Endrohre des P900 geben schon einen ersten dezenten Hinweis darauf, dass unter der Haube nicht der angestammte 5,4-Liter-V8-Kompressor (legendäre 6,2-Liter-V8-Sauger (M 156). Der CLK DTM AMG P900 war ein offizielles Test-/Demofahrzeug für den V8-Sauger, der im Anschluss in so ziemlich jede Baureihe bei Mercedes eingebaut und erst 2015 in Rente geschickt wurde. Mit 510 PS und 630 Nm war der 6208 ccm große V8 im P900 allerdings deutlich schwächer als der Kompressor-aufgeladene V8, der im CLK DTM 582 PS und 800 Nm leistete. Doch der. Die vier Endrohre des P900 geben schon einen ersten dezenten Hinweis darauf, dass unter der Haube nicht der angestammte 5,4-Liter-V8-Kompressor ( M 113) des CLK DTM arbeitet, sondern der inzwischen. Der CLK DTM AMG P900 war ein offizielles Test-/Demofahrzeug für den V8-Sauger, der im Anschluss in so ziemlich jede Baureihe bei Mercedes eingebaut und erst 2015 in Rente geschickt wurde.allerdings deutlich schwächer als der Kompressor-aufgeladene V8, der im CLK DTM 582 PS und 800 Nm leistete.