Imwurde der silberne Daimler zum ersten Mal zugelassen.hat er noch bis Januar 2020. Dersorgt für standesgemäßen Vortrieb, er leistet im CLS 63 AMG. Die Emissionsklasse gibt der Händler mit Euro 4 an, denmit 14,5 Litern. Das eigentliche Highlight scheint jedoch derdes Autos zu sein, der als "tadellos" beschrieben wird: Der CLS hat noch seinen ersten Lack, es gibt keine Dellen oder Kratzer. Diesind frei von Remplern,ist ebenfalls nicht in Sicht. Dasist durchgestempelt, allesind vorhanden. Die Reifen sind genauso neu wie die Bremsen.

Die Ausstattungsliste ist lang, alle Goodies sind an Bord.

Highlight Nummer zwei: die. Nimmt man die Serien- und die Sonderausstattung zusammen, kommt der Mercedes fast auf. Dazu gehören so einige Goodies: elektrische Außenspiegel,, Intarsien aus Vogelaugenahorn,, Schiebedach, elektrisches Rollo an der Heckscheibe und ein. Unter "weitere Ausstattung" listet der Verkäufer folgende Punkte auf: das, ASR, Bi-Xenon-Scheinwerfer,, Isofix,, LM-Felgen, Kopf-Airbags und dasvon Mercedes. Der Preis für so viel Luxus erscheint da fast moderat:will LegendenWerk für den CLS 63 AMG haben.