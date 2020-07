ndividualisierung wird immer wichtiger – Audi und BMW machen es schon, jetzt zieht Mercedes nach. Ab sofort können Kunden ihre Autos ab Werk nicht nur in allen erdenklichen Mercedes-Farben der vergangenen 70 Jahre lackieren lassen,Auch wenn der Großteil der heutigen Autos in Nicht-Farben wie "Schwarz", "Weiß" oder "Silber" bestellt wird, gibt es gerade im Luxus- und Sportwagenbereich eine immer größere Nachfrage nach Individualität. Dieses Verlangen färbt langsam, aber sicher auch auf weniger teure Fahrzeuggattungen ab, sodass inzwischen fast alle großen Hersteller eine hauseigene Individualisierungsabteilung besitzen, die den Kunden fast alle Wünsche ermöglicht.

Ein weiteres Schmuckstück aus der Designo Manufaktur: Mercedes-AMG S 63 Cabrio in "Designo Oliv (MB 255)".

Wem die normale Farbpalette nicht reicht, der wendet sich also an die Designo-Manufaktur – und konnte bisher aus allen seit den 1950er-Jahren verfügbaren Mercedes-Farben wählen.Bei einer derart riesigen Auswahl ist es kaum vorstellbar, dass einige Kunden immer noch nicht zufrieden waren. Trotzdem geht Mercedes jetzt noch einen Schritt weiter.Ist das der Fall, steht einem Mercedes-AMG S 63 Cabrio in der Ferrari-Farbe "Giallo Triplo Strato" oder einem Mercedes-AMG G 63 in BMWs "Laguna Seca" theoretisch nichts mehr im Weg.