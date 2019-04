Die Ausstattungs-Highlights sind Klimaanlage, elektrische Fensterheber und Infrarot-Fernbedienung.

Besonders luxuriös ist der Benz nicht, vergleicht man ihn mit den Edel-Schlitten der heutigen Profi-Generation . Die Karosserie glänzt in Blauschwarz-Metallic, der Innenraum ist mit schwarzem Stoff bekleidet. Die Ausstattungs-Highlights sind Klimaanlage , elektrische Fensterheber und Infrarot-Fernbedienung. Den Wert des Autos, Atkins nennt es liebevoll "Titan", schätzt der Autohändler auf 6800 Euro. Mithilfe des Promi-Faktors hofft er aber auf einen Erlös von über 10.000 Euro. Sollte die Auktion mehr einbringen, will Atkins einen Teil der Summe an eine Feuerwehr spenden. Der Link für die Versteigerung soll am 11. April bei Ebay online gehen, der Hammer am 21. April um 20:00 Uhr fallen.