Wenn in den Jahren 2017 bis 2020 die 400 auf dem Kofferraumdeckel einer E-Klasse stand, dann wusste der Kenner, unter diesem Stern pumpt ein Sechszylinder V-Motor mit bis zu 367 PS.

Heute hat sich zur 400 ein kleines e gesellt. Wofür das steht, ist klar. Mercedes selbst formuliert es so: "Die neue E-Klasse ist beim Übergang vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb wegweisend." Kurz: Es handelt sich hierbei um einen Plug-in-Hybrid.

Unter der Haube des E 400 e arbeitet ein 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbo. Der leistet 252 PS und wird von einem Elektromotor, der in das Gehäuse des Neunstufen-Automatikgetriebes integriert ist, mit weiteren 129 PS unterstützt. Am Ende steht eine Systemleistung von 381 PS und ein maximales Drehmoment von 650 Newtonmeter bereit, um die immerhin knapp 2,3 Tonnen schwere Limousine in kurzweiligen 5,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 zu beschleunigen. Nur zum Vergleich: Der V6 war im Standardsprint nur 0,2 Sekunden schneller.

Zoom Flottes Heck, das mit der AMG-Line den Mercedes E 400 e noch einen Hauch sportlicher wirken lässt. Bild: Michael Nehrmann / AUTO BILD

Erstaunlich ist, dass man der 4,95 Meter langen Limousine ihr Gewicht beim Fahren kaum anmerkt. Vor allem dann nicht, wenn man sich für die optionale Luftfederung und die ebenfalls aufpreispflichtige Hinterachslenkung entschieden hat.

Die erstgenannte sorgt für das angenehme Überlaufen jeglichen Ungemachs, den die Straßen so bieten können, ohne dabei schwammig oder weich zu wirken. In schnell gefahrenen Kurven stemmt sie sich gegen die physikalisch bedingte Neigung und hält die Karosserie auch ohne Wankausgleich nahezu in der Waagerechten.

Fahrzeugdaten Fahrzeugdaten Modell Mercedes E 400 e 4Matic Motor Bauart/Zylinder Vierzylinder, Turbo, + E-Motor Leistung Verbrennungsmotor 185 kW (252 PS) bei 5800/min Einbaulage/Hubraum vorn längs/1999 cm³ Spitzenleistung Elektromotor 95 kW (129 PS) Systemleistung 280 kW (381 PS) Systemdrehmoment 650 Nm Höchstgeschwindigkeit 250 km/h Getriebe Neunstufenautomatik Antrieb Allradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 245/40–275/35 R 20 Y Reifentyp Pirelli P Zero Radgröße 8,5–9,5 x 20" Abgas CO2* 18 g/km Verbrauch* 0,8 l SP/21 kWh Tankinhalt/Batteriekapazität 50 l/25,4 kWh Tankdeckel/Ladeanschluss hinten rechts/hinten links Kraftstoffsorte Super Plus/elektrischer Strom Ladeleistung (AC/DC) bis 11/55 kW Vorbeifahrgeräusch 66 dB(A) Anhängelast gebr./ungebr. 2100/750 kg Stützlast 84 kg Kofferraumvolumen 370 l Länge/Breite/Höhe 4949/1880–2065**/1480 mm Grundpreis 80.242 Euro Testwagenpreis (wird gewertet) 95.355 Euro

Die Hinterachslenkung wiederum sorgt mit ihrem maximalen Einschlagwinkel von 4,5 Grad für eine Handlichkeit, die ihresgleichen sucht und einen Wendekreis von lediglich elf Metern – was für das Gardemaß ein beachtlicher Wert ist. Ohnehin folgt der E 400 e den Lenkbefehlen, dank eines absolut stimmigen Handmoments auf den Zentimeter.

E-Klasse begeistert mit fantastischen Bremsen

Hinzu kommt, dass es nahezu unmöglich ist, den Benz aus der Ruhe zu bringen. Selbst wenn wir auf unserem Testgelände die Lenkung verrissen haben, ließ sich der Wagen immer wieder einfangen. Das ist nicht zuletzt auch den fantastischen Bremsen geschuldet, die unseren Testwagen aus Tempo 100 bereits nach 31,7 Metern zum Stillstand brachten.

Knapp 90 Kilometer rein elektrisch

Doch kommen wir noch einmal zum Antrieb zurück. Der ermöglicht dem E 400 e nicht nur im Fahrmodus Sport eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h, sondern auch einen Zwischensprint von 80 auf Tempo 120 in 3,4 Sekunden.

Prinzipiell startet der Plug-in-Hybrid mit vollem 25,4-kWh-Akku, von denen 19,5 kWh für den E-Betrieb genutzt werden, immer elektrisch. Nach AUTO BILD-Messungen reicht das aus, um 91 Kilometer ohne Unterstützung des Verbrenners zurückzulegen.

In der Regel wird die Fahrt im 400 e aber im Hybrid-Modus zurückgelegt werden. Und das ist nicht nur gut, weil die Gesamtreichweite so 706 Kilometer beträgt, sondern auch, weil das Hybrid-System absolut geschliffen wirkt. Die Übergänge zwischen Verbrenner und E-Antrieb gehen unspürbar vonstatten. Und wenn der Leistungsabruf den Vierzylinder doch mal fordert, dann wird er zwar hörbar, wirkt aber in keiner Sekunde angestrengt oder ungebührlich laut.

Laden mit bis zu 55 kW

Geladen wird mit bis zu 55 kW an einer Schnellladestation. Hier ist der leere Akku dann auch nach knapp 30 Minuten wieder vollgeladen. Allerdings muss das DC-Laden erst aktiviert werden. Andernfalls lädt der Benz mit maximal 22 kW, was den Prozess auf gut eine Stunde verlängert.

Zoom Der "Super Screen" im Mercedes E 400 e muss mit 1773 Euro extra bezahlt werden. Bild: Michael Nehrmann / AUTO BILD

Die Einstellung zum Schnellladen erfolgt in unserem Testwagen über den optionalen und 1773 Euro teuren "Superscreen", der sich nahezu über das gesamte Armaturenbrett erstreckt. Das umfasst nicht nur einen in die Glasfläche integrierten Zentralmonitor in der Mitte, sondern auch einen eigenen Screen für den Beifahrer.

Wie sinnvoll das ist, muss jeder für sich entscheiden. Fakt ist, dass der Co-Pilot hier sogar Filme sehen kann, während der Bildschirm für den Kapitän geschwärzt ist, damit er im Tiefflug nicht abgelenkt werden kann.

Messwerte Messwerte Modell Mercedes E 400 e 4Matic Beschleunigung 0–50 km/h 2,0 s 0–100 km/h 5,3 s 0–130 km/h 8,3 s 0–160 km/h 12,2 s 0–200 km/h 19,4 s Zwischenspurt 60–100 km/h 2,7 s 80–120 km/h 3,4 s Leergewicht/Zuladung 2265/595 kg Gewichtsverteilung v./h. k. A. Wendekreis links/rechts 11,0/11,1 m Sitzhöhe 525 mm Bremsweg aus 100 km/h kalt 31,4 m aus 100 km/h warm 31,7 m Innengeräusch bei 50 km/h 53 dB(A) bei 100 km/h 59 dB(A) bei 130 km/h 63 dB(A) bei 160 km/h 67 dB(A) Verbrauch Stromverbrauch (hochgerechnet) 24,3 kWh/100 km Testverbrauch

(60 % Hybrid-, 40 % E-Anteil) 4,9 l SP + 9,7 kWh/100 km Verbrauch mit leerer Batterie 8,1 l SP/100 km CO2 (Testverbrauch) 116 g/km Reichweite (Testverbrauch) 615 km + 91 km elektrisch

Die Oberfläche hat Mercedes grafisch neu gestaltet und damit auch optisch aufgewertet. Auch die Apps wurden gefälliger gestaltet und um Musik-Streamingdienste wie Spotify, Amazon Music, Tidal und Apple Music erweitert. Hinzu kommen das Spiel Angry Birds und das Videoportal TikTok. Auch der Streamingdienst Zync ist als App angelegt.

In Stuttgart selbst ist man darauf und auf die vierte Generation des Entertainmentsystem MBUX stolzer als auf den Antrieb und das Fahrwerk, was schade ist, denn das ist momentan Benchmark und hält sogar den Vergleich mit der S-Klasse locker Stand.

Zoom Geladen wird im Mercedes E 400 e mit bis zu 55 kW. Die Freischaltung erfolgt über den Zentralmonitor. Bild: Michael Nehrmann / AUTO BILD

Wir wollen nicht verschweigen, dass die Kommunikation mit "Hey Mercedes" oder unterdessen auch mit dem Ruf "Just talk" sehr gut funktioniert, dass Fahrzeugfunktionen wie Sitzheizung, Ambientelicht, Musik, Klimaanlage oder die Fensterheber über die Kommunikation gesteuert werden können.

Zoom Viel Platz und sehr bequeme Sitze offeriert der Mercedes E 400 e seinen Fahrgästen. Bild: Michael Nehrmann / AUTO BILD

Die wichtigste Funktion für ökologisch orientierte Fahrer ist aber die Ladestation-Suchfunktion im Navi . Die hat Mercedes aus seinen EQ-Modellen adaptiert und so konfiguriert, dass die Ladestationen nicht nur angezeigt werden, sondern auch ersichtlich wird, ob diese frei sind und mit welcher Kapazität der Akku dort geladen werden kann.

Wer es also geschickt anstellt, der kann ohne Weiteres den Großteil der alltäglichen Strecken emissionsfrei zurücklegen. Und das in einem Auto, dass auch im Innenraum eine kleine S-Klasse ist.

Wertung Wertung Modell Mercedes E 400 e 4Matic Karosserie Gutes Platzangebot und Raumgefühl, sehr gute Qualität und Verarbeitung, kleiner Kofferraum. 4/5 Punkten Antrieb Motor hörbar, aber nicht angestrengt, geschliffenes Hybridsystem, nahtlose Übergänge der Antriebe. 4/5 Punkten Fahrdynamik Extrem sicher, verbindliche Lenkung, sehr gute Bremsen, Gewicht behindert Agilität kaum. 4,5/5 Punkten Connected Car MBUX auf dem neuesten Stand, sehr viele Apps, verständige Sprachsteuerung, große Displays. 5/5 Punkten Umwelt Sehr groß und schwer, knapp 100 Kilometer rein elektrisch, damit leise und emissionsfrei. 3/5 Punkten Komfort Gute und bequeme Sitzposition, einfache Bedienung, super Fahrkomfort trotz 20-Zoll-Rädern. 4,5/5 Punkten Kosten Hoher Anschaffungspreis, nur zwei Jahre Garantie, Steuer und Versicherung im Rahmen. 2/5 Punkten AUTO BILD-Testnote 2

Der Radstand von 2,96 Meter sorgt auch bei Erwachsenen für ausreichend Platz in der zweiten Reihe, leider aber über die Gesamtlänge nicht für einen großen Kofferraum. Der fasst lediglich 370 Liter, denn darunter beansprucht der Akku seinen Platzt. Leidig auch der Umstand, dass das Ladekabel immer noch Raum im Gepäckabteil braucht, weil es keinen anderen Platz zur Aufbewahrung gibt.

Zoom Mit 370 Litern ist der Kofferraum des Mercedes E 400 e wegen der Batterie recht klein. Erschwerend kommt hinzu, dass es keinen extra Platz für das Ladekabel gibt. Bild: Michael Nehrmann / AUTO BILD

Dafür gefallen die Polster in jedem Detail, die akkurate Verarbeitung und die hochwertigen Materialien. Hier klappert oder knarzt nichts, auch nicht, wenn man über gemeines Kopfsteinpflaster hoppelt. Wer hier noch das Akustikpaket geordert hat, der fährt ohnehin von nahezu allen Geräuschen abgekoppelt durch die Welt.

