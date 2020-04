Der Mercedes ist in der Design-Farbe "Diamantweiß bright" lackiert und den Angaben nach mit dem Night-Paket ausgestattet, was sich durch dunkle Applikationen an Front und Heck bemerkbar machen soll. Besonders edel wird es beim Blick in den Innenraum, wo einem die Nappa-Ledersitze in Perlmutt geradezu entgegen leuchten. Hier wird auch der gepflegte Zustand des Autos deutlich. Zudem kann man erahnen, dass bei der Ausstattung dieser E-Klasse nicht gespart wurde. Airmatic , Distronic und Parktronic stehen für komfortable Assistenzoptionen für den Fahrer, das Harman-Kardon-Soundsystem für angenehmes Entertainment für alle Insassen, sowie das Panorama-Glasdach. Und das ist nur ein kleiner Teil der umfangreichen Ausstattungsliste.

Trotz Night-Paket taugt der E 500 nicht für die dicke Hose. Der Benz glänzt eher mit elegantem Chic.

Das eigentliche Entertainmentsystem liegt beim E 500 4Matic allerdings unter der Motorhaube. Der 4,7-Liter-V8 mit Biturbo-Aufladung geht richtig gut voran und sollte in der Preisklasse unter 30.000 Euro ganz weit oben liegen, was Power und Spaßfaktor angeht. Satte 408 PS und maximal 600 Nm Drehmoment gibt Mercedes hier an, das ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf Tempo 100 in 4,8 Sekunden und ein Höchsttempo von abgeriegelten 250 km/h. Die Kraftübertragung erfolgt über eine 7-Gang-Automatik. Alles in allem ist dieser Mercedes eine Top-Option für jene, die einen schnellen, luxuriösen und nicht allzu alten Benz zum fairen Preis fahren wollen. Laut Verkäufer lag der Anschaffungspreis einst bei rund 109.000 Euro, der E 500 hat also in fünf Jahren knapp 80.000 Euro an Wert verloren.