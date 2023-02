Leuchtenband macht Musik sichtbar

Mit dem Burmester-4D-Sound geht Mercedes schon länger über das Hören hinaus, überträgt die Töne per Körperschallwandler auch als Vibrationen in den Sitz. Jetzt gehen die Schwaben noch einen Schritt weiter und machen die Musik sichtbar, in dem das Lichtband im flotten Takt flackert oder sanft rhythmisch zu Schwofen scheint.

Routinen machen das Leben leichter



Zusätzlich können auch eigene Routinen erstellt werden, etwa eine bestimmte Lichtfarbe, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht wird. Und: Mit Hilfe künstlicher Intelligenz soll die E-Klasse ihren Fahrer auch immer besser kennenlernen und fortlaufend neue Routinen erkennen und anbieten – die sich natürlich auch per Sprachbefehl abrufen lassen. Zukünftig auf Wunsch sogar ohne die Aufforderung "Hey Mercedes". Wie Alexa und Co. hört der Benz dann einfach immer zu.



Es scheint fast so, als sei der Passagier das letzte analoge in der neuen E-Klasse. Damit dem nicht so ist, setzen die Schwaben auch auf haptische Sinne. Auf Wunsch gibt es in der Business-Klasse noch echtes Leder, hochwertiges Metall und offenporiges Holz – das sieht toll aus und fasst sich auch genauso an. Allerdings macht die Technologiesierung selbst vor dem Furnier nicht halt: Das Holzdekor ist von hinten beleuchtet …