ie Stuttgarter Paradelimousine gehört zu den Autos, denen allein der Motor jeweils einen ganz eigenen Charakter verleiht. Der Benziner der Mercedes E-Klasse hat die passende Feinheit bei linearer Kraftentfaltung – gut für würdevolles Dahingleiten. Allerdings könnte der E 200 unter Last gern etwas weicher "verbrennen". Der harte Lauf beim Tritt aufs Gaspedal und bei höheren Drehzahlen macht sich vor allem als prägnant mechanisches Geräusch bemerkbar. Kleinkram.

Dem Diesel steht dagegen die sonor untermalte Durchzugskraft bestens – ideal, um zügig Kilometer wegzufressen. Aber auch beim 220 d haben wir ein winziges Haar in der Suppe gefunden: Aus dem Drehzahlkeller heraus und im Stand (Leerlauf) sind leichte Vibrationen zu spüren – das sollte ein Auto der 50.000-Euro-Klasse samtiger hinbekommen. Grund für die Laufkultur-Patzer der beiden Maschinen: Sowohl im E 200 als auch im E 220 d ackern Zweiliter-Vierzylinder. Zum Ausgleich versöhnen die Verbrauchswerte: Der 184 PS starke Turbobenziner kommt nach unserer Prüfung mit 8,6 Liter Super 100 Kilometer weit – das ist für ein 240 km/h schnelles und stattliche 4,90 Meter langes Schiff respektabel. Der nochmals stärkere Diesel (194 PS) verbraucht sogar unter sechs Liter auf 100 Kilometer – bei allerdings etwas gebremsten Fahrleistungen.

Überhaupt fühlt sich das rund 100 Kilogramm schwerere Auto mit Ölmotor unter der Haube lustloser an. Das zusätzliche Drehmoment von stolzen 100 Newtonmetern setzt der 220 d leider nicht in ein spritzigeres Fahrgefühl um. Geht es an die Kostenbilanz, spricht dennoch alles für den Selbstzünder. Anschaffung (beim 220 d fast 2000 Euro zusätzlich) und Aufwand für den Unterhalt sind zwar höher, doch der große Abstand beim Verbrauch haut es raus. Unterm Strich fängt der Diesel das nach weniger als 10.000 Kilometern Jahresfahrleistung auf.