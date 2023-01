Mercedes will an den Ladeparks für ein gastronomisches Angebot und Sanitärräume sorgen.

Mercedes will 10.000 Schnell-Lader bauen

Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas haben die Schwaben verkündet, dass sie ein globales Schnelllade-Netz aufbauen wollen. Das Ziel: 10.000 High-Power-Charger in Nordamerika, China, Europa und weiteren Kernmärkten. Los geht es in den USA und Kanada, bis 2027 sollen hier 400 Ladeparks mit über 2500 Steckdosen entstehen.

Errichtet werden sollen die Ladeparks in Städten und Ballungszentren entlang der Hauptverkehrsadern sowie in Shopping-Malls und bei Mercedes-Händlern. Anders als manche Schnelllade-Stationen, die in dunklen Ecken abgelegener Autohöfe errichtet wurden, will Mercedes mit Überwachungskameras ein sicheres Ladeumfeld schaffen und zudem gastronomische Einrichtungen und Sanitärräume anbieten. Und: Die Ladeparks sollen mit grünem Strom betrieben werden, einige davon werden auf dem Dach mit Solarzellen ausgestattet.