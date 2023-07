Viel Platz fürs Equipment, große Fenster zum Rausfotografieren und einfache Bedienung – ich will mich schließlich nicht erst einarbeiten müssen. Das sind die Voraussetzungen für ein "Fotoauto", also jenen Wagen, der mich bei der Produktion anderer Geschichten begleitet. Zuletzt war ich mit dem Mercedes EQB 300 unterwegs – und während der Mittagspause philosophierten der Kollege und ich darüber, wie sich der Mercedes in diesem Job geschlagen hat.

Dazu bietet der EQB ausreichend Platz – entweder für bis zu sieben Personen oder aber für die Ausrüstung. Der großzügige Kofferraum schluckt 495 bis 1710 Liter – deutlich mehr, als ich an Foto-Equipment dabeihabe. So bleibt auch noch Platz für das Handgepäck, wenn es mal auf größere Reise geht. Das habe ich in manchen Autos schon ganz anders erlebt. Kofferraum voll, und die Hälfte der Ausrüstung stand noch auf der Straße. Und sind die großen Fototaschen ausgeladen, kann der Kofferraum auch zur Sitzgelegenheit werden – wie bei unserer Mittagspause in der Veddeler Fischgaststätte im Hamburger Hafen.