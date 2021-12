Äußerlich unterscheiden die beiden so auch nur die beim Stromer verbundenen Rückleuchten, geänderte Schürzen und diegeglättete Front. Im Zusammenspiel mit windschlüpfrigeren Alus konnte so einerreicht werden. Sehr ordentlich für ein SUV . Auch innen geht es vertraut zu. Auf Wunsch kommt derlange EQB als. Ein Alleinstellungsmerkmal, allerdings sollte die Besatzung in Reihe drei nicht über 1,65 Meter groß sein. Wer die hinteren Reihen umschmeißt, erhält einen bis zugroßen, beim Fünfsitzer sind es sogar bis zu GLB : 1805 Liter).

Für standesgemäßen Vortrieb sorgenin zwei Leistungsstufen. Imstehenparat, imsind es sogar. Da beide Versionen beiabgeregelt sind, unterscheiden sie sich eigentlich nur in der Beschleunigung. Während der "Kleine" für den Sprint aufbenötigt, erledigt der 350er die Übung in. Wir sind beide gefahren und meinen, der 300er reicht. Und wer es beim Beschleunigen nicht ganz so eilig hat und dafür weniger Zeit an der Ladesäule verbringen möchte, sollte sich noch bis 2022 gedulden. Dann kommt einemit Frontantrieb