ubraumstarke Autos werden in China empfindlich besteuert. Weil der Wunsch nach noblen Schlitten natürlich trotzdem da ist, hat Mercedes eine besondere Lösung parat: Für chinesische Kunden gibt es nach dem CLS jetzt auch die G-Klasse mit Mini-Motor.klingen nicht nach viel, reichen aber für 8,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und 190 km/h Spitze. Neungang-Automatik und Allrad sind Serie. Bis auf die kleineren 18-Zoll-Räder mit 265/60er Reifen entspricht der G 350 optisch und ausstattungstechnisch seinen größeren Geschwistern. Wer jetzt allerdings denkt, der Vierzylinder-G sei günstig, der irrt.Ein G 63 AMG schlägt in China mit satten 285.000 Euro zu Buche – autsch! Der Vierzylinder-G dürfte ausschließlich in China verkauft werden und nicht nach Europa kommen.