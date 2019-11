E in Geländewagen mit 840 in Geländewagen mit 840 PS , einem maximalen Drehmoment von 1000 Nm und der Ausstattung einer Staatskarosse : Der Mansory Gronos ist eine aufgemotzte G-Klasse auf Basis eines G 63 AMG des Jahrgangs 2015. Die Edel-Tuner aus dem oberpfälzischen Brand steigerten damals die Leistung des ohnehin starken V8-Biturbo (544 PS in Serie), packten allerlei Luxus-Features rein und kleideten das Ganze in eine mattschwarze Carbon-Hülle. Ein Exemplar des exklusiven Monster-G steht jetzt zum Verkauf. Ein Autohändler in Hamm im Ruhrgebiet bietet einen Mansory Gronos für satte 309.310 Euro an!

Viel Carbon und Vollausstattung

Luxus pur im Innenraum: TV-Tuner, Harman-Kardon-Soundsystem und Lederbezüge im Schlangendesign. Die Luxus-G-Klasse stammt aus erster Hand, hat erst 36.871 Kilometer auf dem Tacho und befindet sich dem Eindruck nach in einem tadellosen Zustand. Der Gelände-Benz ist nicht nur komplett in Carbon gehüllt, sondern auch zwei Zentimeter breiter als der G 63 AMG. Sowohl das Armaturenbrett als auch der gesamte Bereich der Mittelkonsole wurde von Mansory komplett umgestaltet. Dunkles Leder in Schlangenoptik, orangefarbene Ziernähte und Carbon-Elemente bestimmen das Bild, zahlreiche Luxus-Features sorgen für angemessenen Komfort im rund 2,5 Tonnen schweren Edel-Offroader. Laut Inserat steckt fast alles drin, was gut und teuer ist: TV-Tuner, Harman-Kardon-Soundsystem, Thermotronik – die gesamte Ausstattungsliste gibt's hier

Knapp 500.000 Euro Wertverlust