eue Schürzen, breite Kotflügel, exklusive Räder, ein komplett neues Interieur und natürliche mehr Motorleistung? Für diekein Problem, der Tuner ist bekannt dafür, fast jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Doch die Engländer beherrschen auch die leisen Töne, und helfen jetzt sogar mit, eben nicht aufzufallen – mit einem alten Auto: Mit wenigen Handgriffen passt Chelsea allevon 1997 bis 2017 an dasan.

Vom aktuellen Mercedes-AMG G 63 (im Bild) hat sich Chelsea-Truck auch den Kühlergrill geschnappt.

Keine Frage, die G-Klasse ist eine Legende und niemand muss sich dafür schämen, mit einem alten Modell herumzufahren – zumal die optischen Unterschiede zur Neuauflage ziemlich gering sind. Wer seinen G-Klasse aber trotzdem auf den neuesten Stand bringen will, bekommt von der Chelsea Truck Company jetztmit dem typischen, runden Tagfahrlicht , dieund denmit markanten vertikalen Streben, wie ihn Mercedes beim AMG-Modell verbaut. Gezeigt haben die Briten den Umbau auf ersten Fotos an einem, das nicht mehr neu angeboten wird. Was die Auffrischung kostet, ist noch nicht bekannt.