Zu Höherem berufen fährt der erste Mercedes GLA 2013 in die Showräume der Mercedes -Händler. Mit dem Neuling stießen die Stuttgarter erstmals in das kompakte-Segment vor. Optisch ist die konstruktive Nähe deszur dritten A-Klasse unverkennbar. Und auch technisch teilt sich das 13 Zentimeter längere SUV alle wesentlichen technischen Merkmale mit dem kleineren Schwestermodell, offiziell sind es rund 70 Prozent Gleichteile.

Unser Testwagen trägt bereits das 2017 eingeführte und bis zum Modellauslauf im Jahr 2020 gültige Facelift. Der kosmosschwarze GLA 200 d mit Style-Paket und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe ist für den Alltag gut gerüstet. Im November 2018 wurde er als Neufahrzeug einst in Belgien ausgeliefert. Damals summierte sich sein Preis laut Schwacke-Datenbank auf sündhaft teure 45.742 Euro.

Mercedes GLA gebraucht: Nach fünf Jahren für rund 20.000 Euro



Dafür gab es bei Weitem keine Vollausstattung, aber das von einem Mercedes erwartete Niveau. Neben LED-Scheinwerfern mit Lichtassistent sind dies einige weitere aufpreispflichtige Goodies. Keyless-System, elektromechanisch angetriebene Heckklappe, ein nach heutigen Maßstäben altbackenes 8-Zoll-Infotainment mit Garmin-Navigation und die sehr gut funktionierende Rückfahrkamera sind verbaut. Außerdem an Bord sind Klimaautomatik, Sitzheizung und eine schwenkbare Anhängerkupplung (750 Kilogramm Anhängelast ungebremst, 1500 Kilogramm gebremst). Assistenten sind dagegen Mangelware, hier machte der Besteller kaum Kreuze.

Sportlich schickes Cockpitdesign, Automatikwählhebel am Lenkrad. Insgesamt ein überzeugender Qualitätseindruck.