In Kooperation mit

Mercedes GLC

GLK

C-Klasse-Familie

GLC

Mercedes

GLC

Der neue Name soll die Zugehörigkeit zurbetonen auf deren Plattform der hauptsächlich in Bremen gefertigtebasiert. Seit Marktstart ist das SUV mit verschiedenen Benzin- und Dieselmotorisierungen und sogar als Plug-in-Hybrid und Wasserstoff-Variante (F-Cell) erschienen. Auf dem Autosalon Genf 2019 enthülltedas Facelift des 4,66 Meter langen, das am überarbeiteten Design zu erkennen ist und außerdem eine verbesserte Connectivity sowie eine veränderte Motorenpalette besitzt.