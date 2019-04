Mercedes GLC: Gebrauchtwagen-Test

L eider geil! So lautete anno 2015 das kurze und prägnante Fazit eines ziemlich SUV-kritischen Kollegen, der von seiner ersten Testfahrt mit dem Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mercedes GLC eider geil! So lautete anno 2015 das kurze und prägnante Fazit eines ziemlich SUV-kritischen Kollegen, der von seiner ersten Testfahrt mit dem GLC heimkehrte. Offensichtlich besitzt dieser Stern die hohe Kunst des Verführens. Das beginnt bereits mit dem ansehnlich geschneiderten Blechkleid. Vom schrill-kantigen Vorgänger namens GLK wandelte sich der GLC zu einem Vorzeigemodell mit passenden Proportionen – nicht zu dick aufgetragen, aber auch alles andere als rundgelutscht. Nach dem Einsteigen sitzt man gefühlt eher in einer höhergelegten C-Klasse als in einem hochbeinigen Geländewagen. Bestuhlung und Ergonomie lassen kaum Wünsche übrig.

60 Prozent Wertverlust beim Testwagen

Das Runde folgt aufs Eckige: Der GLC ist der Nachfolger des betont kantigen GLK – und ist wie eine hochgelegte C-Klasse gestaltet. GLC als Diesel vorfuhr. Doch vom massigen Leib merkt der Fahrer recht wenig. Bei Bedarf kann der gemütliche Schwabe sogar ganz engagiert die Kurve kratzen, ohne die Insassen dabei ins Schwitzen zu bringen. Der Das Kapitel Fahrkomfort beherrscht in dieser Klasse wohl keiner besser, wobei das optionale Luftfahrwerk nur das Sahnehäubchen ist. Denn auch mit herkömmlichen Stahlfedern bestückt, federt der dicke Benz ganz hervorragend. Ja, dick, denn weniger als 1,9 Tonnen zeigte die Testwaage bei uns nie an. Zumindest nicht, wenn derals Diesel vorfuhr. Doch vom massigen Leib merkt der Fahrer recht wenig. Bei Bedarf kann der gemütliche Schwabe sogar ganz engagiert die Kurve kratzen, ohne die Insassen dabei ins Schwitzen zu bringen. Der Verbrauch bleibt vor allem beim Vierzylinder-Diesel mit Alltagswerten um sieben Liter im Rahmen des Verträglichen. Gleichzeitig sind die Fahrleistungen selbst mit dem Basisdiesel mehr als ausreichend. Dieser Zauber der zahlreichen Talente lässt sich auch mit der etwas abgedroschenen Phrase "Ausgewogenheit" zusammenfassen. Bei unserem Gebrauchtwagen kommt noch ein anderer Zauber hinzu. Und der nennt sich Wertverlust . Knapp 28.000 Euro sind immer noch eine Menge Holz für einen Gebrauchtwagen. Doch bei Erstauslieferung stand der Listenpreis dank umfangreicher Zusatzausstattung bei über 65.000 Euro. Mit diesem stolzen Sümmchen im Sinn, wechselt das finanzielle Schmerzbarometer vom tiefroten zumindest in den dunkelgelben Bereich.

Touchpad zur Comand-Steuerung ohne Funktion

Das Cockpit kennen wir aus der C-Klasse. Die Bedienung ist teilweise umständlich. Touchpad und Lenkrad werden zum Facelift erneuert. GLC ist es komplett tot. Ebensowenig in Topform ist der Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 2143 ccm Leistung 150 kW (204 PS) bei 3800/min Drehmoment 500 Nm bei 1600/min Höchstgeschwindigkeit 222 km/h 0–100 km/h 7,9 s Tank/Kraftstoff 66 l/Diesel Getriebe/Antrieb Neunstufenautomatik/Allrad Länge/Breite/Höhe 4656/1890/1639 mm Kofferraumvolumen 550-1600 l Leergewicht/Zuladung 1955/545 kg Dafür zeigt der Kilometerzähler jetzt 166.000 an. "Na und?", möchte man Bedenkenträgern fast erwidern, denn der Ersthand-GLC macht einen außergewöhnlich soliden Eindruck. Hinter die nächsten 166.000 Kilometer setzt er eher ein Ausrufe- als ein Fragezeichen. Auch wenn die letzten Jahre nicht spurlos an ihm vorbeigegangen sind. Wenig erfreulich ist der Anblick der abgeriebenen Sitzwange auf der Fahrerseite. Sieht zwar aus wie Leder, womit der Innenraum ausgeschlagen ist, handelt sich aber bei den Sitzen nur um Kunstleder, das Mercedes mit dem Kunstwort "Artico" bezeichnet. Die Artico-Unart des Durchscheuerns bis hin zur Rissbildung ist bekannt. Geplagte Kunden berichten aber, dass Mercedes sich hier kulant zeigt und auch nach Garantieablauf einen Teil der Kosten für den neuen Bezug der Sitzfläche übernimmt. Trotzdem ärgerlich, wie auch das defekte Touchpad in Sprungschanzenform auf der Mittelkonsole. Beim Gebrauchtwagentest einer C-Klasse ist das Teil schon mal in Erscheinung getreten, registrierte nur noch jeden dritten Wischer . In unseremist es komplett tot. Ebensowenig in Topform ist der Spurhalteassistent : Der Test auf der Autobahn offenbart, dass das kamerabasierte System anscheinend eine Kalibrierung erfordert. Trotz mehrerer Versuche, klarer Sicht und einwandfreier Fahrbahnmarkierungen deaktivierte sich der Assi stets nach wenigen Hundert Metern Fahrt.

Plötzliches Aufschaukeln gibt Rätsel auf