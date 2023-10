Dem neuen GLC stellt Mercedes mit dem üblichen halben Jahr Zeitabstand das GLC Coupé zur Seite, ebenfalls in Bremen gebaut: fünf Zentimeter länger (4,76 Meter) bei identischer Breite (1,89), dreieinhalb Zentimeter niedriger (1,61).

Innen gibt es das wohlbekannte Arrangement aus schräg gestelltem Zentralschirm und Digitalcockpit. Mercedes verzichtet ganz auf Knöpfe und Schalter, regelt alles über das 11,9-Zoll-Zentraldisplay. Auch in den Lenkradspeichen gibt's nur Sensorfelder, die wir genauso kritisieren müssen wie die etwa von VW : wenig Feedback und Treffsicherheit – ein Rückschritt gegenüber den eindeutigen Drehreglern und echten Tasten alter Schule.

Moderner Mercedes: Cockpit ohne Drehregler. Alles liegt gut zur Hand, nur den Lenkradtasten mangelt es an Rückmeldung.

Die Unterschiede zum Standard-SUV zeigen sich in knapperen Türausschnitten für die Fondpassagiere, die aber auch hier menschenwürdige 380 mm über dem Fußboden sitzen, und im kleineren Ladevolumen: 545 bis 1490 Liter (GLC SUV : 620–1689 l). Die Ladekante (84 cm) liegt deutlich höher als beim. Da unser Exemplar aber mit Luftfederung (im Paket mit der Allradlenkung, 3320 Euro) ausgestattet ist, lässt sich die Ladekante per Taste im Laderaum um rund fünf Zentimeter absenken.

Dank Allradlenkung lässt es sich gut manövrieren



Die Grundabstimmung fällt minimal straffer aus als beim Standard-SUV: Beim Fließheck ist das Sportfahrwerk Serie und federt mit den maßvoll-dezenten 19-Zoll-Standardrädern der AMG Line Advanced verbindlich straff, aber doch sensibel an. Bodenwellen nimmt es gekonnt, kleine Frostaufbrüche oder Gullydeckel aber leicht zittrig, und auf Fahrbahnkanten ploppen die Räder weit heraus – bei Luftfederung systembedingt, da sind Adaptivdämpfer mit Stahlfedern schneller.

GLC Coupé zeigt sich sehr fahrsicher



Die Anbindung Fahrer-Straße wäre nahezu perfekt, wäre da nicht eine ausgeprägte Rollbewegung um die Längsachse auf unebener Geradeaus-Strecke. Kommt aber eine Kurve, strafft sich das Fahrwerk des tendenziell untersteuernden Allradlers und stützt sich in der Kurve recht sportiv ab. Offenbar braucht er den Lenkimpuls, um sich der Seitenneigung entschlossen entgegenzustemmen.

Gelungen auch die adaptive Lenkung: nur zwei Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag, angenehme Handkraft, direkt und dennoch verreißsicher. Hyperaktiv wird die Lenkung nie, bei Spurwechseln mit hohem Tempo überlenkt man das GLC Coupé nicht. Auch dank der Mischbereifung in Tateinheit mit der sich in Millisekunden straffenden Federung müssten wir lange im Gedächtnis kramen, sollten wir ein noch fahrsichereres Fahrzeug in dieser Klasse benennen.