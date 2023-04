Alles schon gesehen – wer das glaubt, wird meist sofort eines Besseren belehrt. Ohne E-Prämie hatten viele den Plug-in bereits beerdigt, da bringt Mercedes den neuen GLC gleich in zwei Doppelherz-Varianten. Zwei, die vieles besser machen sollen.

300 e und 300 de verfügen nicht nur über eine Schnellladefunktion mit bis zu 50 kW, sie sollen auch über einhundert Kilometer rein elektrisch zurücklegen können. Aber klappt das tatsächlich? Wie sieht’s aus mit den Kosten? Wir spielen Autoquartett gegen die zwei konventioneller gehaltenen Verbrennergeschwister.

GLC Mildhybrid mit 23 Extra-PS



Wobei "konventionell" gewiss Auslegungssache ist. Benziner und Diesel werden ebenfalls von einem kleinen E-Motor unterstützt, der immerhin 23 PS leistet. Zu sehen ist von all der Elektrik bei keinem etwas – zumindest nicht auf den ersten Blick.

Fahrzeugdaten Modell Mercedes GLC 300 4Matic Mercedes GLC 300 e 4Matic Mercedes GLC 300 d 4Matic Mercedes GLC 300 de 4Matic Pfeil Pfeil Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Leistung (Systemleistung bei PHEV) Abzweigung Abzweigung max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Antrieb, Getriebe Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität/Tank Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand/Bodenfreiheit Abzweigung Abzweigung Kofferraum Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung (zGG) Abzweigung Abzweigung Anhänge-/Stützlast Abzweigung Abzweigung Typklassen (HPF/TK/VK) Abzweigung Benziner Vierzylinder, Turbo, Mildhybrid 190 + 17 kW (258 + 23 PS) 400 Nm 6,2 s 240 km/h Allrad, Neunstufenautomatik 9,2 l S/100 km 670 km 62 l 4716/1890-2076*/1640 mm 2888/145 mm 620-1680 l 1919/591 kg (2510 kg) 2400/100 kg 19/23/26 Plug-in-Hybrid-Benziner Vierzylinder, Turbo (150 kW), plus E-Motor (100 kW) 230 kW (313 PS) 550 Nm 6,7 s 218 km/h Allrad, Neunstufenautomatik 5,0 l S + 10,7 kWh/100 km (60 % Hybrid-/40 % E-Anteil) 590 km + 103 km elektrisch 31,2 kWh/49 l 4716/1890-2076*/1640 mm 2888/145 mm 470-1530 l 2320/570 kg (2890 kg) 2000/100 kg 19/22/27 Diesel Vierzylinder, Turbo, Mildhybrid 198 + 17 kW (269 + 23 PS) 550 Nm 6,3 s 243 km/h Allrad, Neunstufenautomatik 7,4 l D/100 km 835 km 62 l 4716/1890-2076*/1640 mm 2888/145 mm 620-1680 l 2014/556 kg (2570 kg) 2500/100 kg 20/23/27 Plug-in-Hybrid-Diesel Vierzylinder, Turbo (145 kW), plus E-Motor (100 kW) 245 kW (333 PS) 750 Nm 6,4 s 217 km/h Allrad, Neunstufenautomatik 4,1 l D + 11,4 kWh/100 km (60 % Hybrid-/40 % E-Anteil) 895 km + 97 km elektrisch 31,2 kWh/62 l 4716/1890-2076*/1640 mm 2888/145 mm 470-1530 l 2420/500 kg (2920 kg) 2000/100 kg 19/22/27



Wer hinten etwas einladen will, staunt aber nicht schlecht, weil der Ladeboden der beiden Hybride ein ganzes Stückchen höher liegt als bei den Verbrennern. Kein Wunder, der Akku misst mit 31,2 Kilowattstunden so viel wie bei manch altem E-Auto. Eine kleine Klappe im Boden bleibt, etwa für Ladekabel und Verbandskasten.

Akkupaket schluckt 150 Liter Stauraum



Und wer die Fondsitze per Knopfdruck umklappt, muss mit einer weiteren Stufe abwärts zurechtkommen. Insgesamt geht so eine Badewanne à 150 Liter Volumen flöten, 470 bis 1530 Liter bleiben übrig. Bei allen praktisch: Die optionale Luftfederung senkt das Heck zum Beladen um einige Zentimeter ab. Dauert zwar ein paar Sekündchen, aber so liegt die Ladekante auf Wunsch noch einmal etwas unterhalb der 72,5 Zentimeter, die wir nachgemessen haben.

GLC 300 e und de sind Schwergewichte



Apropos Luftfederung: Die gibt's ausschließlich im Paket mit der Hinterradlenkung zusammen für 3320 Euro – eine Investition, die wir dringend empfehlen. Nicht nur, weil alle vier Kandidaten ihre Pfunde so beinahe schon unverschämt wendig um enge Kurven wuchten (10,9 Meter Wendekreis) – der Dämpfer-Spagat zwischen Komfort und Sport fällt enorm breit aus, von leicht schaukelig bis vertrauenserweckend straff ist alles möglich.

Zoom Schwergewichte: Mercedes GLC 300 e (Bild) und GLC 300 de bringen rund 400 Kilo mehr auf die Waage als die GLC ohne Plug-in-Hybrid.

Die Hybride trägt es letztendlich natürlich eher nach außen, sie gleiten mit 2,3 Tonnen (e) beziehungsweise 2,4 Tonnen (de) früher in ein fahrsicheres Untersteuern ab. Benziner und Diesel bringen je rund 400 Kilogramm weniger auf die Waage als ihre jeweiligen Pendants.

Im reinen Benziner steckt Sprinttalent



Die Benziner zählen zwar nicht zu den laufruhigsten, wurden aber gut weggedämmt. Anfangs etwas ungewohnt, braucht der GLC manchmal allerdings ein Zehntelsekündchen zu lange, um den Tritt aufs Gaspedal in Bewegung umzusetzen, etwa nach einer roten Ampel. Ansonsten mangelt es selbst dem Schwächsten im Bunde, dem 300, in keiner Lebenslage an Reaktionsfreudigkeit.

Zoom Ganz vorne beim Standarsprint: Der GLC 300 4Matic geht in 6,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 – mit der kleinsten Leistung.

Im Gegenteil: 258 Verbrenner- plus 23 Mildhybrid-PS jagen ihn in 6,2 Sekunden am schnellsten auf 100. Die Neunstufenautomatik, die hier alle verbaut haben, kann im Eco-Modus segeln, schaltet von verschliffen bis hart, je nach Fahrmodus.

Der Plug-in braucht mit seinen 313 System-PS auf Tempo 100 eine halbe Sekunde länger, kann auch beim Topspeed (218 km/h) nicht mit den 240 km/h des Benziners mithalten. Dafür entlastet seine adaptive Rekuperation im Stadtverkehr, indem sie bei bremsendem Vordermann automatisch mitverzögert.

Kosten Modell Mercedes GLC 300 e 4Matic Pfeil Pfeil Abzweigung Grundpreis mit 19 % MwSt. Abzweigung Abzweigung Kraftstoff-/Stromkosten (60.000 km) Abzweigung Abzweigung Wartung (4 Jahre) Abzweigung Abzweigung Steuer (4 Jahre) Abzweigung Abzweigung Versicherung (HPF/VK 4 Jahre) Abzweigung Abzweigung Wertverlust (4 Jahre, 60 000 km) Abzweigung Abzweigung Gesamt Abzweigung Abzweigung Kosten pro Kilometer Abzweigung 71.471 Euro 9342 Euro 3200 Euro 160 Euro 11.884 Euro 27.724 Euro 52.310 Euro 0,87 Euro

Der 136-PS-E-Motor durchläuft – wie der Verbrenner – Schaltvorgänge, was aber nicht weiter stört. Still dahinsummend sind so bis zu 140 km/h möglich. Getestete Reichweite: 103 Kilometer, also annähernd so viel, wie Mercedes sagt (119 bis 130 Kilometer nach WLTP).

Zoom Schnellladefunktion: Die Plug-in-Hybride laden mit bis zu 50 kW. Damit lässt sich der Akku in 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen.

Trotzdem fragt man sich ein wenig, wie nützlich die 50-kW-Schnellladefunktion denn tatsächlich ist. 100 Kilometer Autobahn und dann in 20 Minuten wieder von 10 auf 80 Prozent laden? Wir behaupten, das macht keiner.

Der GLC 300 ist am zweitgünstigsten



Zusammengemixt (60 Prozent mit Verbrenner, 40 Prozent rein elektrisch) ergibt sich beim 300 e ein Verbrauch von glatten fünf Liter Super plus 10,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Theoretisch wäre es hier natürlich auch möglich, die 100 Kilometer rein elektrisch zu fahren. Den Durst des GLC 300 haben wir mit 9,2 Litern gemessen.

Kosten Modell Mercedes GLC 300 4Matic Pfeil Pfeil Abzweigung Grundpreis mit 19 % MwSt. Abzweigung Abzweigung Kraftstoff-/Stromkosten (60.000 km) Abzweigung Abzweigung Wartung (4 Jahre) Abzweigung Abzweigung Steuer (4 Jahre) Abzweigung Abzweigung Versicherung (HPF/VK 4 Jahre) Abzweigung Abzweigung Wertverlust (4 Jahre, 60 000 km) Abzweigung Abzweigung Gesamt Abzweigung Abzweigung Kosten pro Kilometer Abzweigung 68.241 Euro 10.102 Euro 3200 Euro 844 Euro 11.032 Euro 27.637 Euro 52.815 Euro 0,88 Euro



Die Selbstzünder präsentieren sich akustisch etwas präsenter, der reine Diesel noch etwas mehr als der Hybrid, dessen 750 Newtonmeter (!) es dem Verbrenner erlauben, seine Drehzahlen niedriger zu halten. Ergänzt wird der Elektromotor vom gleichen Zweiliter-Selbstzünder unter der Haube, der dort aber nur 197 statt 269 PS leistet.

Die E-Reichweite lag im Test mit 97 Kilometern nur geringfügig niedriger. Testverbrauch: 4,1 Liter Diesel plus 11,4 Kilowattstunden. Der 300 d verbrauchte währenddessen absolut erträgliche 7,4 Liter Diesel auf 100 Kilometer.

Am meisten spart der 300 d



Im Kostenvergleich führt am Ende der 300 d. Gerechnet haben wir auf vier Jahre und 60.000 Kilometer insgesamt, mit 60 Cent pro Kilowattstunde für die Plug-ins – ungefähr der Mitte aus Zu-Hause-Laden (40 Cent) und Schnellladen unterwegs (80 Cent).

Zoom Antriebstestsieger: Mit 84 Cent pro Kilometer lässt der konventionelle Diesel GLC 300 d die Konkurrenz hinter sich.

Kosten Modell Mercedes GLC 300 d 4Matic Pfeil Pfeil Abzweigung Grundpreis mit 19 % MwSt. Abzweigung Abzweigung Kraftstoff-/Stromkosten (60.000 km) Abzweigung Abzweigung Wartung (4 Jahre) Abzweigung Abzweigung Steuer (4 Jahre) Abzweigung Abzweigung Versicherung (HPF/VK 4 Jahre) Abzweigung Abzweigung Wertverlust (4 Jahre, 60 000 km) Abzweigung Abzweigung Gesamt Abzweigung Abzweigung Kosten pro Kilometer Abzweigung 70.680 Euro 7637 Euro 3500 Euro 1204 Euro 12.128 Euro 25.728 Euro 50.197 Euro 0,84 Euro



Der Plug-in-Hybrid-Diesel ist zu teuer



Der 300 de ist am Ende sogar am teuersten, ihn wirft seine schlechtere Schwacke-Wertprognose nach hinten. Außerdem ärgerlich: Die Kfz-Steuer beträgt hier – auf Dieselgrundlage berechnet – noch immer saftige 190 Euro im Jahr, während für den 300 e nur 40 Euro im Jahr fällig werden.

Kosten Modell Mercedes GLC 300 de 4Matic Pfeil Pfeil Abzweigung Grundpreis mit 19 % MwSt. Abzweigung Abzweigung Kraftstoff-/Stromkosten (60.000 km) Abzweigung Abzweigung Wartung (4 Jahre) Abzweigung Abzweigung Steuer (4 Jahre) Abzweigung Abzweigung Versicherung (HPF/VK 4 Jahre) Abzweigung Abzweigung Wertverlust (4 Jahre, 60 000 km) Abzweigung Abzweigung Gesamt Abzweigung Abzweigung Kosten pro Kilometer Abzweigung 73.018 Euro 8334 Euro 3500 Euro 760 Euro 11.884 Euro 30.266 Euro 54.744 Euro 0,91 Euro