Kein GLE 400 d mehr: Wieder ein Beispiel dafür, dass der Dieselanteil an den Neuzulassungen nicht nur deshalb zurückgeht, weil die Käufer keine Diesel mehr wollen – sondern auch oder vielleicht eher, weil das Angebot immer weiter ausgedünnt wird: Man kann ja nur kaufen, was der Händler liefern kann.

Nach vorliegenden Daten allerdings mit mäßigem Erfolg: Die WLTP-Normwerte liegen sogar einen Tick höher als beim hier getesteten GLE 400 d. Genau wie der Preis: Der steigt auf 97979 Euro. Wer nicht so viel ausgeben mag, muss künftig mit dem gleichfalls mildhybridisierten Zweiliter-Vierzylinder GLE 300 d für 85.055 Euro vorliebnehmen.

Diesel hat keine elektrische Schiebehilfe nötig



Da sind wir froh, dass wir noch einen der letzten GLE 400 d zum Zugfahrzeugtest bitten konnten. Der hat den gut 2,9 Liter großen Sechszylinder ohne elektrische Schiebehilfe. Die braucht er auch nicht, denn der Diesel schiebt auch so ungemein kräftig voran: Selbst an steilen Steigungen fährt das Gespann ohne Anstrengung an; und die Neunstufenautomatik schafft es fast immer, die passende Übersetzung zu treffen.