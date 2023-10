Das Gelände-Equipment in unserem Testwagen ist für SUV-Verhältnisse ungewöhnlich umfangreich. Man findet so viel sonst nur in Geländewagen der obersten Kategorie. Als da wären: Unterfahrschutz vorne aus 3,5 mm dickem Stahl (im 7735-Euro-Paket mit dem Aktivfahrwerk; für zusätzliche 155 Euro lässt sich ein vollflächiger Unterfahrschutz aus Metall ordern) oder die "durchsichtige Motorhaube" im Stile von Land Rover , die via Zentralbildschirm einen Blick auf den Boden erlaubt und zugleich die Stellung der Vorderräder anzeigt.