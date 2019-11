Ganz schön luftig! Der Innenraum ist streng funktional und erstaunlich vielseitig eingerichtet. Im gesamten Wohnraum gibt's vollwertige Stehhöhe.





Kosten: Mercedes James Cook 309 D (65 kW/88 PS) Unterhalt Testverbrauch 14 l Diesel/100 km CO2 371 g/km Inspektion 200 bis 450 Euro Haftpflicht* 302 Euro Teilkasko* 201 Euro Vollkasko* 512 Euro Kfz-Steuer (Oldtimer) 192 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 501 Euro Anlasser 606 Euro Zahnriemen entfällt, Steuerkette Wasserpumpe (AT) 368 Euro Bremsscheiben und -klötze, vorn 453 Euro 4 Sommerreifen 205 R 14 C 520 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (40 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Beitragssatz 100 Prozent; ** Preise inkl. Arbeitslohn bei Markenwerkstatt, freie Werkstätten günstiger

Ein Sympathieträger, der Ecken und Kanten trägt und längst nicht mehr so elitär wirkt wie bei seinem Stapellauf vor 42 Jahren. Der James Cook baut auf der von 1977 bis 1995 gefertigten mittleren Transporterbaureihe TN beziehungsweise T1 auf und ist somit der Vorläufer der Reisemobile auf Sprinter-Basis. Die Zusammenarbeit mit den Ausbauprofis der Westfalia-Werke in Rheda-Wiedenbrück führte zu einem luftig wirkenden Innenraum mit praktischer Anmutung und zahlreichen cleveren Details. Viele von der Serie abweichende Ausführungen am Gebrauchtwagenmarkt haben einen simplen Grund: Etliche Eigentümer griffen auf das breit gefächerte Westfalia-Mosaik-Ausbauprogramm zurück und bauten so individuelle Camper oder individualisierte Serienmodelle nach ihrem eigenen Geschmack. Seinen legendären Ruf erlangte der James Cook aufgrund seiner robusten Konstruktion und den langen Federwegen im weltweiten Einsatz als Urlaubs- und Abenteuermobil mit Nehmerqualitäten. Im Alter offensichtliche Rostprobleme nehmen Fans entweder mit einem Schulterzucken oder dem beherzten Einsatz am Schweißgerät hin. In Sachen Raumökonomie macht dem mit 40 Millimeter Mineralwolle isolierten Schwaben selbst nach über 40 Jahren kaum ein anderes Reisemobil mit gleichen Außenabmessungen etwas vor. Die nur 5,24 Meter lange Basis unter dem windkanalerprobtem Kunststoff-Hochdach ist bis in den letzten Winkel geschickt ausgenutzt. Zudem gibt es im Wohnbereich volle Stehhöhe. Die geringe Fahrzeugbreite von unter zwei Meter verbessert die Handlichkeit des Hecktrieblers im Stadtverkehr und erhöht den Aktionsradius speziell auf südeuropäischen Straßen dritter Ordnung.