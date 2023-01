Die bis heute stets etwas skurril anmutende Mercedes R-Klasse war trotz ihrer Qualitäten kein Erfolg. Zwischen 2005 und 2017 wurden insgesamt gerade mal rund 200.000 Stück in den USA gebaut, wovon der Großteil ins Ausland ging. In den USA und Europa wurde die als Kurz- (4,92 Meter) und Langversion (5,16 Meter) angebotene R-Klasse Ende 2012 vom Markt genommen und fortan nur noch in China angeboten.