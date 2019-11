ie Mercedes R-Klasse ist ein echter Exot auf deutschen Straßen. Was die wenigsten wissen:Auf der SEMA 2019 hat sich AUTO BILD einen ganz besonderen R 63 angeschaut!

Der R 63 wurde zwischen 2006 und 2007 gebaut.Kein Wunder also, dass in den bekannten deutschen Autobörsen aktuell nur ein einziger R 63 AMG zum Verkauf angeboten wird. Die AMG-Version der R-Klasse hat solch einen Exoten-Status, dass Mercedes-Chef Ola Källenius (als ehemaliger AMG-Boss) einst sinngemäß gesagt haben soll, dass es den R 63 unter seiner Führung nicht gegeben hätte.

Vier Endrohre und ein Schriftzug, mehr deutet nicht darauf hin, dass der V8 700 PS leistet!

Die Mercedes R-Klasse ist eine Mischung aus Van, SUV Kombi und in der AMG-Version auch Sportwagen Dank 7G-Tronic und Allradantrieb sprintet der sechssitzige R 63 in glatten fünf Sekunden auf 100 km/h – und das trotz eines Leergewichts von über 2400 Kilo (den AMG gab es nur in der schwereren Langversion). Nur zum Vergleich: Die R-Klasse wiegt über 300 Kilo mehr als ein S 63 aus demselben Baujahr.