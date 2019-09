Mercedes S 600 W 140: F1-Sound, Auspuff, Pagani

Der dunkelblaue Mercedes S 600 ist das neue Projektauto des amerikanischen Youtubers "effspot" , der die Luxuslimousine ungesehen auf einer japanischen Auktionsseite gekauft hat. Der Preis? Gerade mal rund 5000 US-Dollar, was inentspricht. Dafür gibt es in Japan eine gepflegte S-Klasse Baujahr 1994 mit nicht malauf der Uhr und nur zwei Vorbesitzern.Als Youtuber hatte Gordon (so heißt "effspot" im wahren Leben) natürlich von Anfang an große Pläne mit der S-Klasse. Das Wichtigste war der Motor: Unter der Haube sitzt beim S 600 der M 120) mit. Während die Luxuslimousine ab Werk sehr dezent klingt, wollte "effspot" einen brutalen V12-Sound. Um dieses Ziel zu erreichen, beauftragte er eine japanische Firma mit dem passenden Namen "".