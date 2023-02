Zentimeterdicke Platten und mehrlagige Scheiben mit Splitterschutz sorgen fürs Erreichen der VPAM-Schutzklassifizierung VR10. Das ist die höchste Stufe im Zivilsektor – ein so klassifiziertes Auto muss Granatenangriffen sowie dem Beschuss mit Sturm- und Scharfschützengewehren standhalten. Gas und Rauch wird mittels eines Überdrucksystems draußen gehalten, rund zehn Löschmitteldüsen am Unterboden ersticken etwaige Feuer. Auch der gesamte Antriebsstrang samt Bremsen und Getriebe wurde an das immense Mehrgewicht angepasst.