Der 7,0-Liter-V12 wurde in alle Einzelteile zerlegt und anschließend penibel wieder zusammengesetzt. Dabei wurden zahlreiche Neuteile wie Zylinderkopfdichtungen, Steuerkette mit Spanner, Ventilschaftdichtungen sowie Wasserpumpe und Thermostat verwendet. Während man schon mal dabei war, wurden auch gleich alle zwölf Zündspulen plus zahlreiche Dichtungen und Leitungen getauscht. Das Automatikgetriebe wurde ebenfalls überholt, was bedeutet, dass die in der Szene so wichtigen Matching Numbers erhalten blieben. Die aufwendigen Arbeiten reichten so weit, dass das Getriebe-Steuergerät nach Affalterbach geschickt wurde, um direkt bei AMG neu programmiert zu werden.