Die neue Mercedes S-Klasse ersetzt den Entspannungs-Coach

Bei den großen Holfzflächen hat man sich laut Mercedes vom Yachtbau inspirieren lassen.

Mit dem "Energizing Comfort"-System kommt der Wohlfühl-Faktor dann so richtig in Fahrt.Es umfasst weiterhin die fünf Programme "Frische, Vitalität, Wärme, Freude" und "Behaglichkeit", die jeweils nachgeschärft wurden. Ein wichtiger Baustein für das System ist die neueSie können Farbverläufe darstellen und sind laut Mercedes zehnmal heller als bisher, wodurch die Beleuchtung auch bei Tageslicht gut zu sehen sein soll. Sie unterstützt das gewählte Programm durch spezielle Farbverläufe und Lichtspiele. Hinzu kommen Animationen in den bis zu fünf Bildschirmen, spezielle Massageabläufe in den Sitzen und die passenden Düfte.Die Programme sind jeweils für Kurz-, Mittel- oder Langstrecke auswählbar.