Fahren wollte er die jeweils über 500 PS starken Mercedes aber scheinbar nicht, und so präsentiert sich dieser SL 55 AMG im absoluten Neuzustand. Teilweise ist sogar noch die originale Klebefolie im Innenraum vorhanden. Und der Blick auf den Tacho macht klar:Wie es sich für ein AMG-Modell gehört, ist die Ausstattung umfangreich und beinhaltet unter anderem Sitzklimatisierung, Leder exclusiv in Schwarz/Anthrazit, das AMG Performance Package und mehr.

Im Interieur befindet sich teilweise noch die Folie, die vor 14 Jahren im Bremer Werk aufgeklebt wurde.

Aber was ist ein praktisch brandneuer SL 55 AMG aus dem Baujahr 2006 wert? Kurzer Check der Marktlage: In Deutschland gibt es die günstigsten SL 55 schon unter 20.000 Euro, dann aber in der Regel mit deutlich über 200.000 Kilometern auf der Uhr und oft aus vierter oder fünfter Hand – Wartungsstau inklusive. Späte Modelle ab Baujahr 2006 sind selten, da schon 2008 der stärkere SL 63 mit 6,2-Liter-V8-Sauger und 525 PS präsentiert wurde. Mindestens 35.000 Euro müssen Interessenten jedoch für einen SL 55 AMG ab Baujahr 2006 einplanen, je nach Zustand und Laufleistung auch mehr.Wer übrigens denkt, dass dies eine einmalige Gelegenheit ist, liegt falsch. In Oldenburg beim Händler Rosier Classic Sterne wird aktuell ein SL 55 AMG (Baujahr 2008) mit 77 Kilometern verkauft. Preis: 120.000 Euro.