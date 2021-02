In den USA wurde ein Mercedes SL der Baureihe R 129 so umgebaut, dass er der Staatslimousine Mercedes 600 ähnelt. Das Einzelstück trifft allerdings nicht jeden Geschmack!

Schon das Basisfahrzeug ist ein echtes Sammlerstück. Denlegte Mercedes als Sondermodell zum Ende der Baureihe R 129 auf – er war ab April 2001 ausschließlich in den USA erhältlich und wurde nur 100 Mal gebaut. Vom SL 500 Silver Arrow mit V8 wurden mit 1450 Fahrzeugen deutlich mehr gebaut.

ei diesem Mercedes Grand SL 600 Silver Arrow müssen selbst Benz-Fans zweimal hingucken: Optisch ist der Roadster eine, doch unter der Karosserie in Retro-Optik steckt ein. Ein SL mit Identitätskrise? Fest steht: Dieser Umbau ist einzigartig und gewöhnungsbedürftig zugleich!

Auf Basis des seltenen SL 600 hat die US-amerikanische Firma "Classic Car Restoration, LLC" in mühevoller Handarbeit anschließend ein absolutesgeschaffen. Die gesamte Karosserie wurde neu modelliert und dem legendären Mercedes 600 (W 100) aus dem Baujahr 1963 bestmöglich nachempfunden. Dadurch ist der originale SL kaum noch zu identifizieren. An die Front des R 129 wurde einangepasst. Die Motorhaube des Umbaus öffnet ab sofort nach vorne. Logisch, dass auch die Kotflügel neu designt werden mussten. Zudem wurden die Türen und die hinteren Seitenteile überarbeitet und mit den zwei charakteristischen, schnurgerade verlaufenden Konturlinien des 600er versehen. (Gefahren: seltener Mercedes SL 73 AMG mit 525 PS!)

Auch am Heck erinnert nichts mehr an den originalen SL. Das originale Hardtop passt auch nach dem Umbau. ©Classic Car Restoration, LLC

Auch am Heck erinnert nichts mehr an den R 129. Schmale Rückleuchten, Chrom-Stoßstange, großer Mercedes-Stern und zwei schlanke, verchromte Endrohre mimen den 600er. Die Geschmacksfrage mal außen vor, lässt sich nicht abstreiten, dass der Umbau mit viel Liebe zum Detail durchgeführt wurde. Das spiegelt sich beispielsweise in Kleinigkeiten wie den verchromten Radläufen und den dem Original nachempfundenen Türgriffen wider. Doch bei genauem Hinschauen ist die SL-Basis trotzdem zu erkennen: Der kurze Radstand, A-Säule, Außenspiegel, die 18-Zoll-Felgen und natürlich das Stoffverdeck (auch das originale Hardtop bleibt kompatibel) verraten den R 129.