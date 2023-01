187.098 Euro: So viel kostet ein nagelneuer Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ in der Basisausstattung! Dafür gibt es einen schicken Stoffdach-Roadster mit 4,0-Liter-V8-Biturbo, der 585 PS und 800 Nm an alle vier Räder abgibt und in 3,6 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Wenn Sie allerdings eher auf optische dezente Oldschool-Benz mit riesigen Motoren stehen, dann könnte dieser seltene Mercedes SL 70 AMG genau das richtige Auto für Sie sein!