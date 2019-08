Mercedes SLK (R 170): Gebrauchtwagen-Test

Das Blechklappdach ersetzte erstmals die Stoffmütze. Es hält bis heute und lässt vollautomatisch die Sonne rein.

SLK

Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1998 cm³ Leistung 100 kW (136 PS) bei 5500/min Drehmoment 190 Nm bei 3700/min Höchstgeschw. 208 km/h 0–100 km/h 9,7 s Tank/Kraftstoff 53 l/Super Getriebe/Antrieb 5-Gang manuell/Hinterrad Länge/Breite/Höhe 3995/1715/1284 mm Kofferraumvolumen 145-348 l Leergewicht/Zuladung 1270/260 kg

Neben den für Mercedes-Verhältnisse moderaten Preisen war es vor allem das Variodach, das die Neukunden fesselte. Erstmals ersetzte in der Großserie ein Blechklappdach das klassische Stoffmützchen. So war derwinter- und damit uneingeschränkt alltagstauglich. Das beste aber: Gegenüber den Faltkreationen der Nachahmer Peugeot (206 CC ) und VW (Eos ), bei denen es immer wieder zu Aussetzern und Wassereinbrüchen kam, hält die SLK-Konstruktion bis heute und lässt vollautomatisch die Sonne in den knapp geschnittenen Innenraum. Zumindest wenn der Kofferraum leer und das Begrenzungsrollo herausgezogen ist. Schließlich muss all das Blech irgendwo hin. Das Ladevolumen wird so um mehr als 200 Liter reduziert.