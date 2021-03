Deristschlechthin. Seit Markteinführung im Jahr 1995 hat er sich millionenfach verkauft und prägt so eine gesamte Fahrzeugklasse. Der Mercedes unter den Transportern überzeugt im täglichen Einsatz mit hoher Nutzlast, kräftigen Motoren und sehr hoher Zuverlässigkeit. Diese Attribute haben allerdings ihren Preis – und so startet die 2018 eingeführte dritte Generation des Mercedes Sprinter in der Basisversion mit Hochdach. Je nach Ausstattung und Motorisierung können die Preise allerdings auchreichen. So ein Kauf sollte auch für Gewerbetreibende gut überlegt sein. Imkann der Mercedes Sprinter ausprobiert werden – oder auch zur Überbrückung, bis der eigene Transporter ausgeliefert wird. Los geht's schon ab, all-inclusive!