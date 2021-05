ie haben einen Mercedes-AMG One ergattert, schön in der offiziellen Petronas-Lackierung? Sie wissen aber nicht, wie Sie ihn stilecht zum Trackday karren sollen? Dann könnte Mercedes-Partnerdie Lösung haben. Die polnische Firma hat sich nämlich aufspezialisiert und einen ganz speziellen Autotransporter vorgestellt., den

Als Alternative zum AMG One macht sich auch ein Mercedes-AMG GT-R gut auf der Ladefläche. ©Kegger Sp.

Der Spezial-Transporter entstand zur Feier von 25 Jahren Mercedes Sprinter. Basis ist einwelcher wie der AMG One auf einen V6 setzt. Statt eines 1,6-Liter-Beniners mit 1000 Hybrid-PS steckt im Kegger-Sprinter aber eingekoppelt an eine Siebengang-Automatik. Besonders wird es dann beim Bodykit, dessensich an die Teile vonanlehnt. Am Heck lugen vierim AMG-Stil hervor. Der Sprinter steht aufdie mit Reifen von Continental bezogen sind.Ein echter Hingucker ist die namensgebendein den Hausfarben des AMG-Petronas-Formel-1-Teams