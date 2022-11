Der Unimog hat längst Legendenstatus. Seit mittlerweile über 70 Jahren wird das Universal-Motor-Gerät, kurz Unimog , gebaut. Die gesamte Historie des in einer schier unendlichen Vielzahl an Versionen angebotenen Allrad-Ungetüms hier aufzuschreiben, würde den Rahmen sprengen. Deshalb nur so viel: Der Unimog wurde direkt nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1945 konzipiert. Die Serienfertigung startete 1949 und ursprünglich war der erste Unimog als landwirtschaftliches Fahrzeug gedacht. Doch schnell erkannte man bei Mercedes die vielfältigen Einsatzzwecke und so startete die unaufhaltsame Erfolgsgeschichte des Unimog!