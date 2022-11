In Deutschland wird das Leistungs-Plus für EQE und EQS nicht angeboten, ist laut Mercedes aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Aber auch hierzulande setzen einige Hersteller bereits auf ähnliche Kauf-Optionen. BMW zum Beispiel bietet in verschiedenen Modellen die Sitzheizung als nachträgliche Option an, für 17 Euro im Monat. Praktisch: Einen Monat lang kann man die Funktion gratis testen, auch hier steckt die Technik von Anfang an im Sitz. VW-Kunden können unter anderem im Golf den Abstandstempomat oder den Fernlichtassistenten nachträglich aktivieren.