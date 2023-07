Küchenzeile statt Sitze heißt es dagegen im Camper Marco Polo , der ebenfalls vom Facelift profitiert. Hier gibt es allerdings noch zwei besondere Schmankerl: Über das Infotainment oder per Smartphone-App lassen sich unter anderem die Lichter gezielt Steuern – so kann das Reisemobil so programmiert werden, dass beim Aufsperren oder Öffnen der Türen nachts nur wenige, kleine Lichter angehen, um andere Camper nicht zu stören.