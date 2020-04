it bis zu neun Leuten gemeinsam über Stock und Stein? Kein Problem in einemDieaus Bayern haben sich diesenzur Brust genommen und geländetauglich gemacht. Das Ergebnis:Der gebrauchte Transporter wurde 2017 zugelassen und hat mittlerweile etwas mehr als 8000 Kilometer Strecke gemacht. Die Spezialumbauten der Iglhaut-Profis haben aber ihren Preis: Laut Händler kostete allein der. Rechnet man dendazu, kommt man locker auf knapp 100.000 Euro Neupreis.

Der in Franken umgebauteist zwar kein Schnäppchen – für sein Geld bekommt der nächste Besitzer aberrüstet Iglhaut Nutzfahrzeuge zu Geländeautos um und hat sich in dieser Zeit einen Namen gemacht. Alswird der Antrieb aus dem nördlichen Bayern gehandelt. Vom Handwerker bis zum Globetrotter schwören vor allem-Besitzer auf den Umbau. Iglhaut hat denum 180 Millimeter, diewurden auf die vorhandenen Serienfelgen gezogen. Der allradbetriebeneverfügt überund ist damit auch fürs grobe Gelände gewappnet. Ein Unterfahrschutz bewahrt Getriebe und Vorderachse vor Beschädigungen.

Das Cockpit ist mit Multifunktionslenkrad und Navigationssystem ausgestattet.

Da sich die Allradspezialisten nur am Antrieb zu schaffen gemacht haben, ist der Neunsitzer ansonsten ein normaler. Derdie Schaltarbeit übernimmt eine Siebengang-Automatik. Das maximale Drehmoment liegt bei. Der Kleinbus kommt mit einer ellenlangen Liste an Extras: Neben einerbietet derunter anderem Standheizung , Multifunktionslenkrad, Rückfahrkamera und ein Becker-Navigationssystem. Auch an der Sicherheitsausstattung wurde nicht gespart. Der Erstbesitzer orderte beispielsweise, die bei einem Seitenaufprall zusätzlichen Schutz bieten. Der Offroad-eignet sich hervorragend als Basis für einen Campingausbau.