ei Mercedes läuft es derzeit alles andere als rund. Dieselkrise, Airbag-Rückrufe, der allgemein schwächelnde Automarkt und Anlaufschwierigkeiten bei neuen Modellen machen den Schwaben schwer zu schaffen. Die Folgen: eine erneute Gewinnwarnung am 12. Juli 2019 – und möglicherweise das Aus der erst 2017 gestarteten Mercedes X-Klasse. Wie die "Automobilwoche" berichtet, ist für den Pick-up wohl bald Ende im Gelände. "Es ist gut, dass wir in einer solchen Situation frühzeitig die Reißleine ziehen und nicht mehr jahrelang an einem solchen Projekt festhalten", wird ein namentlich nicht genannter Manager zitiert. Nähere Angaben von Daimler zur Zukunft der X-Klasse gab es auf Anfrage von AUTO BILD nicht.

Die X-Klasse wurde laut "Automobilwoche" im Jahr 2018 nur rund 16.700 Mal in Europa, Australien und 2019 bereits gestoppt. Daimlers erster Pick-up lasse sich "preislich und kostenseitig in den lateinamerikanischen Märkten nicht darstellen", so Finanzchef Bodo Uebber. Die X-Klasse hat zwar äußerlich die typische Mercedes-Optik mit Doppel-Lamellen und großem Stern am Kühlergrill, technisch aber ist die Ähnlichkeit mit dem Navara von Kooperationspartner Nissan und dem Renault Alaskan anscheinend zu groß.